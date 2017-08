Los aficionados al arte de reproducir barcos, aviones o naves en pequeña escala se agrupan en la entidad Amics Modalisme Mallorca.

"En la isla, hay muy buen nivel", remarca su presidente, Colau Bordoy. Su maqueta del bombardero ruso SU-24 y la reproducción del

Arizona de Jaume Sirer han conquistado este año la medalla de oro en Torrent, una de las competiciones más importantes del país

Un mundo en miniatura y con premios. Así se podría definir la trayectoria de la asociación Amics Modalisme Mallorca (AMM), una entidad que nació hace cinco años con la intención de agrupar a los aficionados al arte de plasmar barcos, aviones, naves o vehículos a una escala mucho más pequeña, eso sí, reproduciendo de la manera más exacta posible al original. "En Mallorca, hay muy buen nivel", remarca el presidente de la entidad, Colau Bordoy. Lo avalan los numerosos premios obtenidos en distintas competiciones a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el avión de ataque SU-24, las embarcaciones Arizona o La Bounty y la nave Halcon Mileranio son algunas de las hazañas que han conquistado varias medallas en concursos nacionales. Y no solo de galardones va la cosa y es que los trabajos de los mallorquines han sido plasmados en revistas especializadas y algunas de sus naves han servido para rodar anuncios para productoras inglesas.

Los seguidores de este mundo en miniatura encontrarán su espacio del 6 al 8 de octubre en la quinta edición del Concurso–Exposición de Modelismo Estático que organiza la AMM en el Hotel Horizonte. Colau Bordoy adelanta que es un concurso internacional ya que cuenta con la participación de modelistas europeos que se trasladan a la isla para exhibir sus creaciones y competir para una medalla. También explica que se exhibirán maquetas de todo tipo desde piezas de resina a puzzles en 3D o vehículos civiles y militares. La ciencia ficción, muy en boga en los últimos años entre los aficionados, será el tema central del certamen que entregará un premio especial para esta categoría. Pero no solo se exhibirán maquetas relacionadas con este mundo, si no que el certamen irá mucho más allá. Y es que la competición cuenta con la colaboración de Amics de la Ciència Ficció, cuyos integrantes acudirán vestidos como los personajes de Star Wars. Asimismo, el certamen también abrirá la puerta al War Game, cuyos aficionados serán los encargados de recrear batallas históricas con figuras en miniatura. También habrá conferencias de expertos como el editor Michel Pérez, el famoso modelista naval, Alberto Hernández o Nicolás Moragues (presidente de la Asociación Hispánica Jules Vernes) que pronunciará la charla Descubriendo a Jules Vernes. Sin duda, explica Bordoy, será una exhibición de modelismo estático de lo más benéfica ya que se celebrará una rifa y los fondos recaudados se destinarán a la entidad Mallorca Sense Fam.

Todo ello conforma un programa de lujo aunque su principal misión tiene que ver con los más pequeños de la casa. "Nuestra principal motivación es enganchar a los jóvenes la pasión por el modelismo. De hecho, uno de nuestros dichos es menos videojuegos y más manitas", desgrana Bordoy. Para sumar más manos a este arte en miniatura, se organizarán en el marco del concurso distintos talleres infantiles. De todas formas, los socios de la AMM se reúnen los lunes, los miércoles y los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en su local de la calle Joaquin Togores de Palma para intercambiar ideas, construir maquetas pero, sobre todo, organizar talleres para dar a conocer esta afición entre los más jóvenes.



El arte en los jóvenes

"Cuando era pequeño veía a mi padre que pintaba muchas maquetas. Lo he probado y me ha enganchado porque me gusta mucho el mundo de la ciencia ficción", explica el hijo del presidente de la entidad, Nicolás Bordoy de 16 años. Joan Castellet, de 17, se ha puesto a construir maquetas gracias a su padre, Pep Castellet. "Me invitó a probar el arte del modelismo y me encanta porque es una afición que me relaja".

Bordoy, Jaime Alonso o Pedro Ferriol son algunos de los socios que se iniciaron en este mundo en miniatura cuando eran niños, un mundo que ahora ya de adultos les sigue fascinando porque les relaja y les permite desconectar del ajetreo diario.