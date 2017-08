Cristóbal Jodorowsky: «La psicomagia es una herramienta muy poderosa que te cambia la vida»

El Festival S'Illo de Santanyí ha preparado para el primer fin de semana de septiembre un ciclo de tres días con el creador del psicoteatro. El único hijo que sigue los pasos de su padre, Alejandro Jodorowsky, asegura que ha puesto "orden" al mundo de la psicomagia. "Le he quitado la idea de que lo soluciona todo", añade

El Festival S'illo ha preparado un ciclo de tres días con Cristobal Jodorowsky. ¿Qué aportará a este festival?

Como hago arte y terapia, daré un toque de espíritu altruista terapéutico al certamen.

¿Qué ha preparado para la sesión de psicoteatro del próximo 1 de septiembre?

El psicoteatro es una forma de ritual contemporáneo hecho con humor para que las personas suavemente puedan tomar consciencia. Psicoteatro son nuestros padres y madres. Hago prácticas colectivas de reconciliación con los padres para expresar las emociones contenidas hacia ellos como el dolor, la rabia o la desesperanza. La intención es crear lazos positivos.

¿Por qué los padres?

Los padres influyen en todo. Son el fundamento de nuestros comportamientos. No hemos huido de los aspectos tóxicos que se transmiten a través de ellos, unos aspectos que tienen que ver con la sociedad, la cultura, la religión... Psicológicamente hablando, estamos sometidos a ellos. De alguna manera tenemos que recolocar este amordazamiento de nuestros instintos y de nuestras emociones para convertirnos en seres más libres.

Creador del psicoteatro, ¿cómo apareció en su vida?

Nací en el arte. Me picó la abejita del arte desde que era niño y, por otro lado, me dediqué a la genealogía, a la psicomagia, a la terapia, a las constelaciones... De repente, me dije que tenía que unirlas y así surgió el psicoteatro, que, por un lado, es artístico, actoral y, por otro, es terapéutico. Es una forma de arte que me satisface completamente porque trabajo para todo el mundo.

Hará un taller vivencial de psicomagia. ¿En qué ayuda?

La psicomagia ayuda a procesar situaciones psicológicas que no siempre se pueden procesar con la palabra. Le da forma al contenido psicológico a través una metáfora, a través de símbolos que permiten a la persona poder reconocer su conflicto, transitarlo y transformarlo como en un sueño. Los asistentes al taller podrán procesar diferentes aspectos de su ser y bloquear algunas dificultades que sufren. A mí, la psicomagia me ha transformado la vida.

¿Es una herramienta para que el ser humano madure?

Es una herramienta que ayuda al proceso de maduración del ser humano. La psicomagia es una herramienta muy poderosa que produce cambios radicales en la vida de una persona. Es como decir: "Te abro la puerta y te limpio el campo para que cultives tu propio jardín".

¿La libertad interior es fundamental para la autorrealización del individuo?

Uno no puede ser feliz dentro de una jaula. Es una condición interior que las personas deben conquistar para volverse más humanas porque parecemos robots.

¿La sociedad actual funciona a modo de piloto automático?

Sí. Funciona como robots, como zombis, como vampiros. Hay vampiros más grandes que son multinacionales que infectan a los niños para que sean zombis y nunca despierten.

Es el único hijo que sigue los pasos de su padre. ¿Qué ha aportado Cristóbal Jodorowsky al mundo de la psicomagia?

Le he dado orden. He visto dónde funciona mejor y dónde funciona menos. También le he quitado la idea de que lo soluciona todo. El proceso interior es el proceso interior. No solo haciendo actos uno soluciona heridas profundas. Se deben llevar a cabo procesos. También he ido descubriendo dentro de la psicomagia otras prácticas terapéuticas. A través de ella, he sincretizado diferentes aspectos de la psicología y les he dado más cuerpo.

¿Cómo es trabajar con Alejandro Jodorowsky?

Es desesperante a veces. En el cine es desesperante pero, sin duda, es una gran experiencia. En el arte, es difícil y en la terapia, un ángel.

¿Qué proyecto cinematográfico tiene entre manos?

En estos momentos estoy preparando El arca azul, una película de cinco actos con magia llevados al cine de forma artística, como de historia.