La flower power más original conquista Puerto Portals

Los Bee Gees, Jimi Hendrix, The Beatles, The Doors o los Rolling Stones fueron algunos de los protagonistas en la noche de ayer en Puerto Portals. Pacha Ibiza organizó una flower power con la esencia más hippie y original a primera línia del puerto mallorquín.

Con una decoración ambientada en los años 60, donde por supuesto no faltaron las referencias al símbolo de la paz o a los colores estridentes de la psicodelia, la fiesta se inició a la caída del Sol y perduró hasta las 3 de la madrugada.

El dj Víctor Nebot ambientó la noche con la música icónica de la época. Además, se realizaron un total de ocho performances. La primera de ellas, a las 22.30 horas, consistió en un velero cargado de bailarinas que desembarcó junto al recinto al ritmo de All you need is love, el clásico de los Beatles. Entre los otros shows, se encontraba la aparición de John Lennon junto a Yoko Ono en una cama de matrimonio, una manifestación hippie o personalidades como Tina Turner o David Bowie.

Durante la noche se ofreció un extenso y variado servicio de catering de finger food de la mano del restaurante Baiben que, junto a la concurrida oferta de los camareros que volteaban en la plaza, ofreció a los asistentes cena y bebidas durante la fiesta.



Una puesta en escena llamativa

Destacaron los vestidos blancos acompañados de coronas de flores o gafas redondas y turbantes.

Un total de 350 personas pudieron regresar a una época recreada ayer en esta privilegiada primera edición de la fiesta veraniega flower power al ritmo de la música de Nebot, que se ubicaba en una tarima con una mesa de mezclas con forma de batería. Toda una cuidada escenografía.

Muchos curiosos pararon frente a la entrada para preguntar a qué se debía la extravagante puesta en escena que reinó ayer en el puerto.