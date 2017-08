'Juego de Tronos' divide a los mallorquines

El invierno no solo ha llegado a Poniente, también ha alcanzado de pleno a Mallorca. Juego de Tronos, la serie estrella de la productora HBO, estrenó el pasado 17 de julio la que será su penúltima temporada. El mundo entero esperaba su llegada, tal y como demuestran los abrumadores datos de audiencia. Millones de espectadores se plantan cada madrugada del lunes frente la pantalla para vivir la serie. Mallorca no se queda atrás, donde son muchos los isleños que se mantienen despiertos a las 3.00 de la madrugada para no perderse el que a su juicio es uno de los mayores eventos del verano.

Para ver qué familia se hace con el Trono de Hierro aún habrá que esperar algunos capítulos, pero Diario de Mallorca ha investigado qué familia ha logrado conquistar el corazón de los isleños. No hay un claro vencedor.

Las casas favoritas entre más de un centenar de personas consultadas han sido los Stark, los Targaryen y los Lannister. Por contra, las casas -o familias- más odiadas son los Frey, los Bolton y los Greyjoy. Los mallorquines declaran su predilección por cinco personajes clave de la serie: John Nieve, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Arya Stark y su padre, Ned Stark.

Pero la fiebre por la serie basada en los libros de George R. R. Martin va mucho más allá de casas y personajes. Es el caso de Nina Wood, 17 años, una estudiante mallorquina de bachiller, quien se considera una auténtica friki de la saga: "Me pongo a buscar curiosidades de la serie y me encanta soltar teorías con gente de lo que puede pasar más adelante". Su devoción por las aventuras de los Siete Reinos le ha llevado incluso a comprar una camiseta con la frase de Ygritte, uno de los personajes, "No sabes nada Jon Nieve". También atesora funkos - réplica de personajes de la marca de muñecos coleccionables-, así como collares y un libro de la serie. Pese a ser una incondicional, lamenta que haya personajes favoritos que reciban toda clase de elogios, mientras otros como Sansa Stark "quedan un poco más marginados".



Pasión contagiosa

La pasión isleña por Juego de Tronos es contagiosa. Adrian confiesa que fue su hija la que le impulsó a ver la superproducción de HBO. Nina quería que sus padres vieran la serie para poder comentarla con alguien. "Fue empezar y ahora no podemos parar". Le encanta porque "es interesante y hay una gran incertidumbre". Sin embargo, critica que hay personajes que "están muy bien", pero mueren en un abrir y cerrar de ojos. Tanto Nina como su padre coinciden en que la serie es muy realista y que es perfecto que no haya ningún protagonista fijo.

Candela Forcades, una estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual de 20 años, no alcanza el nivel de devoción de Nina, que tiene muchos productos de la serie, pero cuenta con un póster en su habitación y una colección de memes en su teléfono móvil. El temor a que le destripen la serie le ha llevado a cambiar sus hábitos. Ahora hace un uso de las redes sociales es muy reducido "para evitar spoilers". Tiene claro cómo se debe afrontar la serie: "Lo mejor es que nadie se encariñe con ningún personaje" dada la proliferación de asesinatos.

La intriga por los derroteros que adoptará la serie ha llevado a más de uno a diseccionarla al detalle: "Yo he visto el tráiler de la nueva temporada más de diez veces y lo he analizado para dar alguna con hipótesis de lo que vamos a ver", confiesa Pepe, de 19 años. Hasta ahora solo cuatro capítulos de la penúltima entrega han visto la luz. Todo lo que Pepe teorizaba se ha cumplido. De momento.

A muchos seguidores les gusta ver la serie acompañados. Alba Vázquez de la Torre, de 20 años, se reúne cada semana con Jorge, Lucas, Pep y su hermana Blanca para ver los capítulos de la saga. Se conocen porque son monitores de un club d´esplai. La idea surgió porque a todos les apasiona la superproducción. Cuando alguno veía una teoría en las redes sociales, etiquetaba al resto. Fue entonces cuando pactaron que verían juntos los nuevos capítulos. El fervor de estos fans puede alcanzar cotas impensables. "Cuando ocurre algo inesperado suelo insultarlo", afirma Alba.

Ninguno de ellos llega al punto de otros seguidores de España y del mundo, que incluso se disfrazan de sus personajes favoritos. Pero Alba lleva a veces "camisetas de Juego de Tronos". Además, tiene "un pijama con los logos de las diferentes casas". Presume de ser la más friki del grupo.

No obstante, le ve un defecto a la nueva temporada: "hay muy pocos capítulos". Finalmente, nos ofrece una teoría: "Yo creo que Jon Nieve y Daenerys Targaryen terminarán juntos".

¿Y cómo se percibe la serie desde las altas instituciones de Balears? La clase política no es una incondicional de la serie. La mayoría de los políticos no ve Juego de Tronos. "No tengo tiempo para ver la serie", esgrime la presidenta del Govern, Francina Armengol, la Cersei Lannister de Balears, por su posición en el poder.

La serie más vista de los últimos tiempos ha logrado llegar a una minoría de políticos isleños. Alberto Jarabo, líder de Podemos, tiene claro que su preferida es la familia Arryn. Por contra, la portavoz de la formación morada Laura Camargo, quien se declara fan, apunta que sus "casas favoritas son los Stark, los Lannister y los Targaryen". También sus casas se enfrentarán en las primarias de septiembre, y ellos ya saben que "en el Juego de Tronos o ganas o mueres".