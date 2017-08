El ADN que esclarece el origen de la civilización griega

Minoicos y Micénicos, primeras culturas de Grecia, eran genéticamente similares y descendían de granjeros del Neolítico que emigraron desde Anatolia miles de años antes de la Edad del Bronce. Un análisis de ADN antiguo ha revelado además que los griegos modernos, a su vez, son en gran parte descendientes de los micénicos, según el estudio.

El descubrimiento de las civilizaciones minoica y micénica en la isla de Creta y en Grecia continental a finales del siglo XIX dio a luz a la arqueología moderna y abrió una ventana directa a la edad de bronce europea. Este período de la historia había sido antes vislumbrado sólo a través de la épica de Homero, la Ilíada y la Odisea.

La civilización minoica floreció en Creta a partir del tercer milenio antes de nuestra era. Y fue asombrosamente avanzada artísticamente y tecnológicamente. Los minoicos eran también el primer pueblo alfabetizado de Europa. La civilización micénica se desarrolló en Grecia continental en el segundo milenio antes de Cristo. Compartió muchas características culturales con los minoicos. Utilizaron la escritura lineal B, una forma temprana del griego.

Los orígenes de los pueblos minoicos y micénicos, sin embargo, han desconcertado a los arqueólogos desde hace más de 100 años. Se cree ampliamente que derivan de diferentes poblaciones ancestrales. Un nuevo análisis de ADN minoico y micénico bien conservado ahora proporciona muchas respuestas e ideas.



Estudio internacional

Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Washington, la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, junto con arqueólogos y otros colaboradores en Grecia y Turquía, informan sobre los primeros datos de secuencias de ADN del genoma en habitantes de la Edad del Bronce de la Grecia continental, Creta, y el suroeste de Anatolia.

El investigador de la UW Medicine George Stamatoyannopoulos, profesor de ciencias del genoma y de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, es el autor principal en el documento que describe los nuevos hallazgos, publicados en la revista Nature.

Los investigadores analizaron el ADN del diente de los restos de 19 individuos antiguos que podrían ser definitivamente identificados por evidencia arqueológica como minoicos de Creta, micénicos de Grecia continental y personas que vivían en el suroeste de Anatolia.

Las muestras de ADN fueron recogidas por Stamatoyannopoulos y sus colaboradores arqueólogos, y fueron inicialmente analizadas en su laboratorio. Posteriormente, Stamatoyannopoulos comenzó a colaborar con Johannes Krause del Instituto Max Planck, quien llevó a cabo la secuenciación genómica de ADN completa utilizando técnicas desarrolladas en su laboratorio, y P David Reich de la Escuela de Medicina de Harvard, que trabajó con Iosif Lazaridis en la colación y análisis genético estadístico de los datos .

Compararon los genomas Minoico y Micénico entre sí y con otros 330 genomas antiguos y más de 2.600 genomas de seres humanos de hoy en día de todo el mundo.

Los resultados del estudio muestran que los minoicos y los micénicos eran genéticamente muy similares, pero no idénticos, y que los griegos modernos descendían de estas poblaciones. Los minoicos y micénicos descendieron principalmente de los primeros agricultores del Neolítico, probablemente migrando miles de años antes de la Edad de Bronce de Anatolia, en lo que hoy es Turquía moderna.

"Minoicos, micénicos y griegos modernos también tenía cierta ascendencia en relación con los pueblos antiguos del Cáucaso, Armenia e Irán. Este hallazgo sugiere que alguna migración adicional del Este ocurrió en el Egeo y el suroeste de Anatolia después de la época de los primeros agricultores", dijo Lazaridis.



Ascendencia europea y euroasiatica

Mientras tanto minoicos como micénicos poseían orígenes genéticos 'granjeros' y 'orientales', los micénicos trazaron un componente menor adicional de su ascendencia a los antiguos habitantes de Europa del Este y Eurasia septentrional. Este tipo de la antigua ascendencia eurasiática del norte es una de las tres poblaciones ancestrales de los europeos actuales, y también se encuentra en los griegos modernos.

Una pasión por la historia inspiró a Stamatoyannopoulos a iniciar este proyecto: "Durante más de 100 años, han circulado muchas teorías muy disputadas sobre el origen de los habitantes de la Edad del Bronce, la Grecia clásica y moderna, incluida la llamada "Venida de los Griegos".

A finales del segundo milenio, floreció la hipótesis de "Black Athena" sobre los orígenes afroasiáticos de la civilización griega clásica y la famosa teoría del historiador alemán Fallmerayer del siglo XIX, que popularizó la creencia de que los descendientes de los antiguos griegos habían desaparecido en los primeros tiempos medievales.

Si bien el nuevo estudio no resuelve todas las cuestiones pendientes, proporciona respuestas clave. Es importante destacar que los resultados refutan la teoría ampliamente extendida de que los micénicos eran una población extranjera en el Egeo y no estaban relacionados con los minoicos. Los resultados también disipan la teoría de que los griegos modernos no descendieron de los micénicos y posteriormente de las antiguas poblaciones griegas.

A grandes rasgos, el nuevo estudio muestra que hubo continuidad genética en el mar Egeo desde la época de los primeros granjeros y hasta los tiempos modernos, pero no aislamiento.