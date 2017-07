Bisila Bokoko: "Mi trabajo es transmitir que en la isla también hay moda"

Es una mujer con tres culturas y su vocación es ayudar a conseguir el sueño de otras personas. Bisila Bokoko ha volado desde Nueva York para amadrinar la primera edición de la Mallorca Fashion Week. Tras ser directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, emprende y se lanza al mundo empresarial con BBES. Su secreto para triunfar es levantarse a las cinco de la mañana y sentirse segura de sí misma.

-Filántropa, empresaria, emprendedora y oradora. ¿En qué papel se siente más cómoda?

-No podría elegir. Todos los papeles se relacionan unos con otros. Cuando decidí ser empresaria fue desde la parte social. Estoy en el bussiness of doing good, ese es uno de los lemas de mi empresa.

-¿En qué momento decide emprender con BBES International?

-Al salir de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, hice una reflexión. Siempre había estado trabajando con empresarios pero nunca había sido empresaria por mí misma. No había corrido ese riesgo. Y aconsejar a otros de algo que tú no haces, no tenía sentido. Quería dedicarme a algo que realmente me gustara, ser parte del sueño de otros empresario o personas.

-¿Cómo nace Bisila Bokoko African Literacy Project?

-Me di cuenta de que la única diferencia entre estos niños, que conocía cuando iba a África y yo era la educación. Eran personas con mucho talento, inteligentes pero que no tenían acceso a la enseñanza. Los libros te abren la mente. Soy fiel defensora de la lectura y creo que el 90% de la educación y de las tablas que he adquirido en la vida proviene de los libros. Hemos visto casos muy buenos. Un joven empezó a leer sobre energías renovables y trajo energía solar a su pueblo, que no tenía electricidad.

-Amadrina la Mallorca Fashion Week.

-Querían tener una conexión para traer a más personas internacionales. Me encargué de traer a Pamela Dennis de Nueva York, diseñadores de París y amigos de distintas partes del mundo para que Mallorca tenga una mayor proyección internacional como centro de moda. Mi trabajo ha sido transmitir que en la isla también hay moda.

-¿Es importante cuidar la imagen en una mujer para triunfar?

-Absolutamente, pero eso no significa parecer una modelo. He sido directora de la Cámara de Comercio pesando 94 kilos pero me sentía muy bien con mi cuerpo. Una mujer debe sentirse bien con su cuerpo y tener una relación sana consigo misma. Así es mucho más fácil de triunfar. Tu cerebro también te da la seguridad. Cuando sabes lo que estás haciendo, no tienes que demostrar nada. Pero no se puede ser superwoman. Para triunfar lo mejor es estar presente en el momento. No puedes vivir en el futuro.

-Dice que ha conseguido el american dream y que todos debemos conseguirlo ¿Cuál es ese sueño?

-Para mí significa diseñar tu vida como tú quieres. No ir en piloto automático, sino elegir tu manera de vivir. Estar en un estado constante de creatividad y tener la capacidad de decidir qué haces y tener pasión por ello.

-¿Qué consejo darías a alguien que quiera ser emprendedor?

-Pues que emprenda: just do it! Hacer una lista de las razones de por qué se quiere emprender y hacerlo por una pasión. Si estás en un ambiente que te limita, huye. También es importante juntarse con otros emprendedores.