Rocío Aguilar: "'La Voz Kids' me ha enseñado a confiar más en mí misma"

La ganadora de La Voz Kids, Rocío Aguilar, disfruta de unos días de descanso en la isla junto a sus compañeras del programa Sara Deop, Maddi, Carmen y Maria Teresa. En la plaza de Algaida, le acompaña su madre Carmen Macareno, quien le ha contagiado esta pasión por la música. Tiene claro que la voz ha sido la gran aliada de su hija. Y es que la de Rocío es diferente. Su voz emociona y desde las audiciones a ciegas, la pequeña artista tocó la fibra a media España a través de las pantallas. La triunfadora del programa de talentos tiene un estilo muy personal y es lo que debe trabajar ahora que ha concluido el concurso.

P Se ha presentado a las tres ediciones de La Voz Kids. ¿A la tercera va la vencida?

R¡Sí! La primera y la segunda vez fue porque mi madre vio el cartel y nos presentó a mi hermana y a mí. Esta vez, fui yo que le dije a mi madre que quería probar suerte por última vez.

P ¿Cuando entró, tenía la sensación de que ganaría?

R De ninguna manera. La primera vez que salí en las audiciones, me emocioné tanto porque no me imaginaba pasar.

P Y fue por eso que no pudo acabar Sola...

R Sentía mucha emoción y estaba muy nerviosa, por eso, me alegré mucho de pasar.

P ¿Los nervios han sido su peor enemigo?

R¡Sí! Una de las cosas que me ha enseñado mi paso por el programa es que tengo que confiar más en mí misma. También me tengo que creer que lo voy a hacer bien y calmarme un poco antes de salir al escenario.

P ¿Por qué Antonio Orozco como mentor?

R Tenía el presentimiento de que me tenía que ir con él. Me gustan mucho sus canciones.

P ¿Cuáles han sido sus consejos como coach?

R Sus principales consejos han sido que tengo que confiar más en mí, estar convencida de que saldrá bien y no tener miedo. Y una vez que me convertí en ganadora de La Voz Kids, me dijo que tenía que leer mucho para que el día de mañana pueda componer mis propias canciones.

P ¿Cuáles son sus artistas de referencia?

R India Martínez, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Alejandro Sanz...

P ¿Qué recuerdos le traen canciones como Los gatos no hablan, Mi héroe o Cuando nadie me ve?

R Cada una tiene su historia. Son canciones que he interpretado en el programa, tienen algo especial y me emocionan cada vez que las escucho.

P ¿De dónde surge su pasión por la música?

R Mi madre es cantante y tiene un escuela de baile flamenco en Ciudad Real. Desde pequeña me ha ido enseñando. Por ello, le dedico este triunfo a ella.

P ¿Cúal ha sido el mejor consejo de su madre?

R Que debo seguir trabajando para que todo salga bien y que tengo que practicar mucho. Dice que el programa es un trampolín pero de este trampolín hay que seguir con mucho trabajo porque las cosas no vienen solas. Me ha inculcado que un músico debe ester preparándose siempre con ilusión y trabajar un estilo diferente.

P ¿Le gustaría dedicarse al mundo de la música?

R ¡Claro que sí! Mi sueño sería seguir como ahora mismo que ya tengo a la venta mi primer disco Tú & Yo. Si luego puedo empezar a componer, mucho mejor.

P ¿Con qué palabra describiría su primer trabajo?

R Es un disco mágico. Distintos autores han compuesto estos temas que ha elegido la discográfica. Estuve dos meses ensayando las canciones y luego lo he grabado en cinco días en Cáceres con los Hermanos Moya.

P ¿Cómo fue todo este tiempo sin poder decir a nadie que era la ganadora?

R Fue difícil. Lo he pasado muy mal porque tenía la tentación de decirlo pero luego sopesaba las consecuencias y me callaba.

P ¿Tiene conciertos a la vista?

R He celebrado dos conciertos y ahora actuaré en Málaga junto a Aray y los gemelos Cortés. También tengo otro concierto en Ciudad Real.

P ¿Cómo ha sido subir a un escenario diferente del de La Voz?

R Es diferente. Crees que lo vas a hacer mejor, pero sigo igual de nerviosa.

P ¿Qué ha aprendido de su paso por el programa?

R Antes era más tímida, más introvertida. Ahora me voy soltando y me siento más cómoda en un escenario.