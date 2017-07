Paseo histórico de Eva Longoria

Eran las cuatro de la tarde en una Palma abarrotada de turistas y valientes que paseaban por un centro castigado por las altas temperaturas. En el epicentro del bullicio, concretamente en la plaza de Cort, tres coches de lujo se estacionaron enfrente del Ajuntament. De los vehículos bajaron de manera discreta la actriz Eva Longoria (Texas, 1975) y su familia que, después de visitar Marbella y Eivissa, se disponían a realizar un breve recorrido histórico por la capital mallorquina, horas antes de su participación en un acto benéfico en el Casino de Mallorca. La famosa actriz y empresaria norteamericana iba vestida con un veraniego vestido azul, que conjuntaba con un sombrero y unas gafas, que disimulaban su conocida imagen.

Las primeras miradas de los recién llegados se dirigieron a la imponente fachada de Cort y acto seguido no tardaron en sacar los móviles para inmortalizar el momento. Allí les esperaba su guía personal, que les dio la bienvenida y les explicó cuál sería el planning a seguir. Después de aclarar la historia y significado del edificio donde empezaban su ruta, la ex de Tony Parker –el jugador francés que milita en el San Antonio Spurs de la NBA– y los suyos se dirigieron al carrer de l'Almudaina, donde pudieron descubrir los secretos de Can Oms, uno de los patios más visitados por los turistas. En ese momento la familia llegó a interesarse por la lengua propia de Balears. "¿Es la misma que se habla en Barcelona?", preguntaron al guía.

Prosiguiendo por las estrechas calles históricas de Ciutat, el grupo llegó hasta la plaza Santa Eulàlia, evitando pasar por la Catedral, donde se les mostró la emblemática iglesia que reina en la explanada. A partir de ahí, Longoria, junto a su actual marido, el multimillonario mexicano José Bastón –con quien se casó el año pasado en Valle de Bravo, pueblo turísticoa 150 kilómetros de Ciudad de México– y el hijo de este, entre otros, se desviaron de la ruta establecida por el guía, dejando al resto de visitantes con el tour para dirigirse a la plaza que les vio llegar de nuevo.

Tras refugiarse del sol a la sombra del centenario olivo de Cort, parte del grupo descendió por la calle de Sant Domingo hasta las galerías ubicadas en la vía de Can Verí. Ya en la Rambla, la americana de origen latino y sus familiares aprovecharon para iniciar lo que sería su tarde de compras en una tienda de zapatos. Pocos minutos después, cruzaron la plaza Joan Carles I y se adentraron en las tiendas de la concurrida Jaume III, donde pasaron la tarde de establecimiento en establecimiento, aprovechando los instantes que les brindaba un soleado día antes de acudir a la velada de la cual ella iba a ser la protagonista.

La técnica del sombrero como accesorio para pasar desapercibida y la poca presencia de agentes de seguridad, facilitó que Longoria pudiera pasear con absoluta tranquilidad por el centro de la ciudad, sin ser parada en ningún momento por los viandantes. Destacó también la estrecha relación con José Antonio Bastón, el hijo de su marido, del que no se separó en ningún instante.



Una actriz solidaria

El motivo principal de la visita de Longoria a la isla es un acto que se celebró ayer en el Casino de Mallorca. La protagonista de Mujeres desesperadas, serie de televisión que se emitió entre 2004 y 2012 y por la que fue nominada al Globo de Oro, es una de las estrellas de la Global Gift Foundation, organización filantrópica creada por María Bravo y Alina Peralta. A esta cita también acudieron Amaury Nolasco, conocido entre otros por su papel en la serie Prison Break y la modelo Lorena Bernal, que aterrizó en la isla junto a su marido Mikel Arteta.

Esta no es la primera visita de Longoria a Mallorca. Hace una década, en 2007, descubrió la isla junto a Paris Hilton y la oscarizada Goldie Hawn, con quienes protagonizó la fiesta benéfica Playing for Good en el Mood Beach de Puerto Portals. En aquella ocasión, la actriz, que viajó sin su marido por aquel entonces, Tony Parker, eligió un vestido de Gustavo Cadil que fue objeto de todas las miradas.

Longoria llegó ayer mismo a Palma, en jet privado, procedente de Eivissa, donde se alojó en un hotel de Platja d'en Bossa, lugar en el que disfrutó de los chiringuitos, playas y vida nocturna.

En Eivissa, estuvo acompañada por el citado Amaury Nolasco, intérprete puertorriqueño que, además de triunfar con Prison Break, saboreó la fama por su papel en la película Transformers.

La actriz Eva Longoria suele pasar sus vacaciones en España y divide sus días de descanso entre Eivissa y Marbella, ciudad en la que días atrás también reacudó fondos con Global Gift. No es la única fundación para la que colabora. La fundación que ella preside y toma su nombre trabaja por el empoderamiento de la mujer latina a través de la educación y el espíritu empresarial.