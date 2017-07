"Si tienes dudas no hay la menor duda"

"Estoy en el mundo del humor por venganza" confesaba José Mota ante los asistentes del V Afterwork de Mallorca. Cuando era pequeño le castigaban a reglazos al hacer bromas en clase: "No puede ser que el humor termine así" continuaba. El humorista se maravillaba al ver a los cómicos en televisión, por eso, a los 14 años ya sabía que algún día haría un especial de Nochevieja. A día de hoy, es el único caricato de España que lo ha logrado en solitario. "El fin no justifica los medios, lo más importante es el camino", aseguraba Mota. Una máxima que ha aplicado en su recorrido. Varias son las ocasiones en las que ha tenido que vencer sus miedos: al lanzarse en solitario, cuando Alex de la Iglesia le subió a 45 metros de altura "los gritos de la escena son de verdad", asegura. Y más recientemente durante el rodaje de Abracadabra: "El hecho de compartir cámara con dos grandes como Maribel Verdú y Antonio de la Torre, tenía que dar la talla".

"No temer a nada ni a nadie, es lo que me ha dado libertad", explicaba el presidente de APD Baleares y Consejero de Meliá, Sebastián Escarrer en el V Afterwork de Mallorca. La confianza en uno mismo, y la que se da a los demás son las claves del éxito, asi como el diálogo y ser coherente con los valores, explicaba Escarrer. A continuación,Mago More, maestro de ceremonias dando la clave de humor durante toda la ceremonia.



El mejor foie gras es de Badajoz

Eduardo de Sousa es criador, productor y director de la Pateria de Sousa. Cuando se encontró sin nada decidió coger las riendas del negocio familiar: "A un pobre no hay quien le arruine", fueron las palabras que le quitaron el miedo. La elaboración de paté de forma natural, tradicional y ecológica le llevó a ganar en 2006 el concurso de Foie Gras de Francia.

Este hecho creó gran incomodidad al país vecino acusándole de sobornar al jurado. Un prestigioso chef de Estados Unidos, Dan Barber, se hizo eco del suceso y acudió a la granja a comprobarlo. El poco foie que produce al año se vende en las mejores tiendas, se envía los mejores chefs del mundo, y se subasta en Estados Unidos. "Para frenar la demanda, hemos subido los precios". Sus claves del éxito son paciencia, prudencia y perserverancia, y "en mi caso hacer el ganso", concluye.