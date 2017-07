Indignación por la pelea de dos grupos de alemanes en s'Arenal: "Basta ya"

"Es lo más fuerte que he visto en este verano de desastres turísticos". Este podría ser el resumen que han hecho muchos lectores tras ver las imágenes de la violenta pelea entre turistas alemanes en el Platja de Palma, que esta semana han dado la vuelta al mundo.

El vídeo de la pelea, publicado en exclusiva por DIARIO de MALLORCA, ha sido reproducido por medios de todo el continente y muestra la cara más oscura de los excesos turísticos, como muchos lectores apuntaban: "Es lo que deja el turismo low cost: suciedad y problemas", afirmaba uno de ellos, mientras que otros destacaban que "esto es sencillamente lo que recogemos después de la siembra de traer turismo barato, por practicar el todo vale para conseguir dinero: turismo de borrachos a precios ridículos con tal de que venga lo que sea".

"¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? ¿Cuándo se va a acelerar la expulsión inmediatamente de gentuza así de nuestras islas? Este problema debería ser una de las mayores preocupaciones de nuestro gobierno... Esperamos soluciones con el nuevo edil y su ayuda", era el comentario dirigido al alcalde Antoni Noguera con la esperanza de que tome cartas en el asunto. De hecho, Noguera en su primera semana en el Ayuntamiento de Palma, pidió a Alemania que no envíe turistas "basura". Su reacción generó aplausos, pero también muchas críticas: "Con este comentario del alcalde solo puedo pensar que no tiene mucha idea de cómo funcionan las cosas. Será que la suma de vuelos muy baratos más hoteles todo incluido es igual a este turismo", respondía un lector. "Estimado Noguera, con todo el respeto, me parece que es un mensaje sin sentido porque ningún país envía a turistas, sino que ellos vienen voluntariamente", le corregían.

La nota estrambótica la puso el turista que se encontró con dos de los alemanes de la pelea en el aeropuerto y se hizo un selfi con ellos. "No importa que vuelvan a Mallorca nunca", clamaba un lector.