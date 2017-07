Susto y pena por una tintorera capturada y sacrificada: "No podía tener un final feliz"

"Me lo imaginaba... No podía tener un final feliz la pobre tintorera", era el lamento de muchos con el desenlace del escualo gravemente herido que dio el susto en varias playas de Mallorca el pasado fin de semana.

"No me extraña que estuviera cerca de la orilla, en búsqueda de ayuda", señalaba un lector al conocer la noticia de la herida de arpón que presentaba el animal en la cabeza. Su aparición entre los bañistas obligó a desalojar la playa de Illetes, y al día siguiente también sembró el pánico en Cala Major y Can Pastilla.

"Pobres animales, qué mundo le estamos dejando a nuestros niños", suspiraba un internauta mientras otros se cuestionaban: "El tiburón o el ser humano. ¿Quién es realmente más peligroso?"

"Las tintoreras son súper pacíficas, cuánto dolor debe padecer. Que la curen si pueden y, si no, que le alivien el dolor, seguro que el profesional decide lo mejor con el corazón", comentaba alguien un momento antes de que los técnicos del Equipo de Rescate del Palma Aquarium procedieran a practicar la eutanasia al tiburón que capturaron "con daños irreversibles y evitando alargar su sufrimiento innecesario".

Más miedo que la tintorera dieron esta semana los cuatro detenidos en Mallorca por integrar una célula de la organización terrorista Dáesh. "Me los encontré cuando salía de trabajar y en mi vida había visto algo así, solo en las películas americanas", se alarmaba un internauta ante la espectacular operación en Inca, Ariany y Binissalem. "Enhorabuena por vuestro trabajo", felicitaban también a las Fuerzas de Seguridad.

La tensa expectación se acentuó el viernes con la noticia de que uno de los yihadistas detenidos en la isla planeó una "matanza" en Inca, tal y como lo desveló el juez Pedraz en su auto. "¡Qué miedo, tan cerca! Menos mal que los han arrestado", se espantaban unos, mientras otros planteaban que "es imposible, porque esta gente lo que busca es publicidad en las grandes ciudades y no en un pueblo".