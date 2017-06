¿Quieres saber cuánto pesarías en otros planetas?

Si eres un glotón que por más que lo intentes no consigues ponerte a dieta, aprendiz de astronauta o simplemente una persona curiosa, esto te interesa. ¿Sabías que si viajas a otro planeta tu peso variará? Como lo oyes. Así que si quieres sentirte más ligero pero no tienes fuerza de voluntad para comer menos, emigrar a otro mundo podría ser una solución. Pero ten cuidado no te vayas a equivocar de planeta, porque dependiendo a dónde vayas, también podrías ganar unos cuantos kilos.

Ya, ya sabemos que actualmente irse a otro planeta no es factible. El turismo espacial todavía es una idea solo posible en la ciencia ficción. Sí, hay empresas que empiezan a ofertar salidas a la frontera espacial, a unos 100 kilómetros. Pero los más optimistas prevén los viajes de ocio a la luna en unos pocos lustros. Al ritmo que avanzamos, si perteneces a la generación Z, o eres un ´millenial´ con la línea de la vida de tu mano muy marcada, quién sabe, tal vez llegues a pisar la superficie de Saturno o Urano. Puedes acerte a la idea de lo que pesarás en estos y otros planetas desde ya, en unos sencillos pasos.

En primer lugar hay que saber que el peso es la medida en que la fuerza de la gravedad atrae los cuerpos al suelo, y se calcula multiplicando la masa por el factor gravitacional.

Peso = Masa x Gravedad

La mayoría de quienes estáis leyendo esto lo estaréis haciendo desde la Tierra, planeta en el que la gravedad es de 9,8 m/s2. Con este dato, y con el de tu peso, podrás calcular cuál es tu masa, algo que es necesario saber.

Vamos a despejar la masa. Esta masa es constante en todos los planetas. La masa es la cantidad de materia que forma tu cuerpo, y puede despejarse a partir de la fórmula anterior. Pongamos como ejemplo una persona que pesa 70 kilos.

Si 70 = Masa x 9,8 -> Entonces, Masa = 70/9,8 = 7,14

Cada planeta tiene una gravedad diferente, que depende de su tamaño y de su densidad. A mayor tamaño, mayor será su poder de atracción gravitacional. Pero si el planeta es gaseoso, la gravedad será menor. Así, tenemos un planeta como Júpiter, que es cerca de 318 veces más grande que la Tierra, pero su gravedad es solo dos veces y media superior, porque es muy gaseoso.

Bien, explicado esto, a continuación una relación con las diferentes gravedades de todos los planetas del Sistema Solar. Bueno, y Plutón también, que no es un planeta pero por costumbre lo incluiremos.

Mercurio: 3,70 m/s2

Venus: 8,87 m/s2

Marte: 3,71 m/s2

Júpiter: 23,12 m/s2

Saturno: 8,96 m/s2

Urano: 8,69 m/s2

Neptuno: 11 m/s2

Plutón: 0,81 m/s2

Ya casi lo tenemos. Vamos a recurrir a la primera fórmula, porque sustituyendo en ella la Gravedad del listado que acabamos de ver y la Masa que hemos obtenido antes, podemos resolver el misterio de cuánto pesaría una persona de 70 kilogramos, que hemos dicho que tiene una masa de 7,14 siempre.

Mercurio: Peso = 7,14 x 3,70 = 26,42 kg

Venus: Peso = 7,14 x 8,87 = 63,33 kg

Marte: Peso = 7,14 x 3,71 = 26,42 kg

Júpiter: Peso = 7,14 x 23,12 = 165,07 kg

Saturno: Peso = 7,14 x 8,96 = 63,97 kg

Urano: Peso = 7,14 x 8,69 = 62,05 kg

Neptuno: Peso = 7,14 x 11 = 78,54 kg

Plutón: Peso = 7,14 x 0,81 = 5,78 kg

Como véis, Júpiter tiene con diferencia la mayor gravedad, porque aunque es bastante gaseoso, es un planeta inmenso. Con Plutón, pasa algo así como lo contrario, porque es enanito y su poder de atracción se reduce mucho.

Por cierto, había un método más sencillo, pero siempre mola más hacer las cosas entendiendo el porqué de que sean así. Solo hacía falta multiplicar el peso por este factor.

Júpiter = 2.55 Venus = 0.87 Urano = 0.99 Marte = 0.38 Mercurio = 0.39 Saturno = 0.93 Neptuno = 1.38 Tierra = 1 Luna = 0.17

¡Prueba a calcular tu peso en los diferentes planetas!