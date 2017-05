El vino mallorquín Alè de Cabernet, medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas

El vino Alè de Cabernet 2014 de la bodega Can Feliu de Porreres ha ganado una medalla de oro en el prestigioso Concurso Mundial de Bruselas, que este año se celebró en Valladolid entre el 5 y el 7 de mayo y cuyos galardones se dieron a conocer día 12.

"Para nosotros conseguir una medalla de oro en un certamen de vinos de tanto prestigio supone un gran reconocimiento a nuestra trabajo", relata a este diario Xavier Feliu, que dirige la bodega junto a sus hermanos Carlos y Juan. "Sobre todo porque se presentaron más de 9.000 vinos de todo el mundo", añade.

En el concurso, uno de los más veteranos de cuantos se celebran, 320 catadores seleccionaron los caldos ganadores en catas a ciegas en condiciones de luminosidad, hidrometría y temperatura estrictamente controladas, evaluando un gran abanico de criterios: limpidez, aspecto visual, intensidad olfativa, franqueza, intensidad al gusto o persistencia gustativa.

El vino Alè de Cabernet 2014 consiguió cautivar al jurado y lograr una de las medallas de oro del certamen. Pero no fue el único galardón conseguido por las bodegas Can Feliu. Los vinos mallorquines obtuvieron además dos medallas de plata para dos variedades de su Alè de Cabernet Souvignon 2015, un crianza de un año y uno de tres años", detalla Feliu, que resalta "el gran impacto" del que gozan los galardones del Concurso Mundial de Bruselas y la influencia de sus medallas como sellos de calidad.

La bodega Can Feliu tiene una larga historia. Se fundó en 1796 y desarrolló su producción hasta 1893, cuando a causa de la filoxera interrumpió la elaboración de sus vinos. En 2004 los hermanos Feliu Román, descendientes de Can Feliu, retomaron la actividad vinícola, siendo las actuales bodegas de Can Feliu las que elaboran caldos procedentes exclusivamente de sus propios viñedos cultivados con técnicas de agricultura ecológica y biodinámica. La bodega cuenta con la certificación Demeter.