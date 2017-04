Debate entre los lectores sobre el cierre a los vehículos de parajes emblemáticos

Una azafata ayudó a aterrizar un avión en Palma después de que el copiloto sufriera una indisposición y su historia se ha convertido en la más leída de la semana en la web de DIARIO de MALLORCA, superando la polémica por el anuncio de cierre del acceso en vehículos a varios parajes de la isla, segundo tema de la semana.

"¡Bravo por ella!" o "¡muy valiente!" fueron algunos de los comentarios de los lectores tras hacerse pública la historia, ocurrida el pasado mes de octubre en un vuelo entre Hannover y Palma.



No obstante, el gran debate se ha producido con el anuncio del proyecto de cierre a los vehículos de siete parajes emblemáticos mallorquines masificados. El primero en hacerse público fue el de Formentor y tras él, se han añadido sa Calobra, el puerto de Valldemossa o Cala s'Almonia, entre otros.



"Es el resultado del turismo masivo que esta sufriendo la isla", afirmaba un lector, a lo que otro añadía que "menos turismo y el que venga que sea de calidad".



Fueron muchos los que apoyaron la medida: "Si dejan pasar a peatones, bicis y motos, me parece de lujo", afirmaba uno de ellos, mientras que otro señalaba que "yo lo aplicaría en muchos sitios más, como se hace en montones de lugares de España y Europa que he visitado". "¡Esta isla ya no es nuestra!" o "la cuestión es no dejar que disfrutemos de Mallorca", se lamentaban algunos, que criticaban la decisión. "Pues que los turistas con sus coches de alquiler no puedan ir. ¿Por qué siempre tenemos que pagarlo los que somos de aquí?", se preguntaba un lector. Otros abogaban por el consenso: "Entiendo esta medida, pero a partir de noviembre hasta marzo deberíamos poder ir los residentes, sin problemas ni restricciones" o "que el bus sea gratis para residentes", pedían otros usuarios.



Sin duda, el debate continúa abierto y muchos todavía no tienen clara su postura: "Me parece bien y mal... Bien por lo de la saturacion, pero los residentes de Mallorca saldremos perjudicados".