Arranca la renovada Mostra de Cuina, con 24 restaurantes en 16 municipios

Después de años de no celebrarse, ayer arrancó la Mostra de Cuina de Mallorca, con acento renovado, en la que participan 24 restaurantes de dieciséis municipios de Mallorca. El punto de partida de esta muestra dedicada a las cocinas mallorquina, foráneas y de autor, tuvo lugar en MAKRO, y actuó como anfitriona su directora en Balears, Carmen Bañobre, con la presencia de empresas colaboradoras como Coca-Cola, representada por Ricardo Muntaner y DIARIO de MALLORCA, con Antoni Calafell, responsable de Publicidad. La organización de esta muestra está a cargo de COM, con el apoyo de Restauración de Mallorca y su clausura será el 21 de mayo.



Participan los restaurantes: Es Brollador (Esporles), Celler Can Font (Sineu), Celler Can Lau (Inca), Celler Can Marron (Inca), Can Arabí (Binissalem), Antic Celler Can Cotà (Sa Pobla), Sa Font de Ca Na Robina (Sant Llorenç)), Mesón del Mar (Santa Ponça), Zarzales (Port de Pollença), Ca's Padri Toni (Maria de La Salut), Sa Canova (Campos), Sa Societat de Ca Na Fornera (Andratx), RCN (Port de Pollença), Can Toni Moreno (Port des Canonge), Brisas Mediterráneo (Can Pastilla), Asturiano El Norte Sidrería (Manacor), Ciro's (Palmanova), Sa Cuina d'en Marc (Fornalux), El Balcón de María (Santa Ponça), Perseverantia Café Beach Club (Santa Ponça), S'Oratge (Son Servera), Aspas Cafè Magatzem (Palma), Clàssic (Es Pont d'Inca y Ca na Joana (Génova). Cada uno de ellos ha diseñado su personal menú, que no pasa de los veinte euros, y consiste en un primer y segundo plato, postre y agua. Vino, otras bebidas, café y copa se tendrá que pagar aparte.



El lema de esta recuperada muestra culinaria, cuyo nuevo formato sigue el que tiene TaPalma, es prestigiar a los restaurantes de la isla, a la vez que se ofrece una serie de recetas, unas tradicionales de las cocinas representadas y otras novedosas, dirigidas tanto a los residentes como a visitantes.



Cada restaurante participante recibió junto a sus credenciales y carteles expositores, folletos con la lista de todos los establecimientos inscritos, y un vale de cien euros para comprar gratuitamente en MAKRO. Paralelamente, mientras dure la Mostra de Cuina, DIARIO de MALLORCA ofrecerá informaciones al respecto. Jurados especializados votarán los menús que consideren mejores, dentro de un concurso con una serie de premios en cada una de las categorías.