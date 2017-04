Júbilo por el rescate del espeleólogo Xisco Gràcia tras dos días atrapado en una cueva

"¡Genial!", "¡me alegro!" o "¡qué gran noticia!" fueron solo algunas de las expresiones usadas por los lectores tras hacerse público que los equipos de rescate habían localizado al espeleólogo Xisco Gràcia, que había pasado dos días atrapado en la cueva de sa Piqueta.

"¡Qué tipo más increíble! Aguantar allí dentro tanto tiempo... Yo no hubiese pasado ni dos horas ¡Es de otro planeta!", afirmaba un lector, a lo que otro añadía: "Qué mal lo debió pasar el pobre... es un campeón".



"¡Enhorabuena! Gran ejemplo de profesionalidad y humanidad, muy buen trabajo", afirmaba un lector, que quiso destacar la labor de los equipos de rescate. "Muchísimas gracias a los verdaderos artífices del rescate de Xisco. Los que estuvimos allí sabemos perfectamente de que estoy hablando. Con lo que vi in situ, la verdad es que se siente uno mucho más protegido. Gracias", remarcaban.



Y de la felicidad a la amargura... El vídeo de una mujer lavándose el pelo con champú en el torrent del Freu indignó a la mayoría. Las imágenes registradas por un internauta y publicadas en su página de Facebook causaron la alarma general y una catarata de quejas por la negligencia en un entorno protegido. "Espero que esta mujer sea multada", exigían, mientras muchos felicitaban al autor del vídeo: "Ojalá hubiera más personas como este chico denunciando a gente sin educación que no respeta el medioambiente".



"Qué vergüenza, y esto no ha hecho más que empezar, ya veréis en julio lo que nos espera con este tipo de turistas", se lamentaba un lector. "El otro día un extranjero se afeitaba las piernas en la playa de Porto Cristo y ahora esto", denunciaban otro caso.



"No lo entendéis... Este es el nuevo turismo. La habitación que habrá alquilado por 50 euros al día será sin derecho a baño y claro... es lo que hay. No será la última/o que veáis este verano lavándose en duchas públicas...", ironizaba un internauta sobre la masificación.