Los anónimos de las cien caras

Su cara no pasa desapercibida, ya. Y no por sus tatuajes y dilataciones en las orejas, sino por lo que realmente vale, su talento. Si decimos Toni Jiménez, pues probablemente tampoco. Sin embargo, Inot, su nombre artístico, se coló el viernes pasado en las pequeñas pantallas ante millones de espectadores y su actuación como Brian Johnson, vocalista de la banda AC/DC, logró ser novena en el ´top ten´ de los trending topic nacional.

Para la primera gala del programa Tu cara no me suena todavía, en el que diez anónimos imitan a a un personaje, Inot desprendió una energía arrolladora y dejó boquiabiertos al jurado, a pesar de que "imitaba un tema de Brian Johnson, pero la canción es de Bon Scott", por lo que el artista considera que "la imitación no quedó del todo pulida".

La noche del viernes sorprendió con todo tipo de repertorio. El toque sensual y cañero, y abriendo el programa, vino del Lady Marmalade de la mallorquina de 29 años Ruth Calixta. "Casi me muero cuando me dijeron que iba a abrir la gala. Encima en directo, ante miles de personas y de Mónica Naranjo, uno de mis ídolos, aunque finalmente la valoración fue muy positiva", relató Calixta, que en realidad es el nombre de su suegra.

Inot bromea junto al presentador del programa, Manel Fuentes.

Ambos mallorquines recibieron críticas realmente positivas por parte del jurado. "Con Chenoa se notaba que había complicidad, no sé, esa conexión entre mallorquines", aseguró Inot bromeando. A pesar de ello, ninguno de los dos pasó a la siguiente fase, aunque Inot se quedó a tan sólo un punto. "AC/DC no es de mis imitaciones más potentes, como lo serían Joe Cocker o Tina Turner", defendió. El mallorquín es capaz de imitar un sinfín de artistas, "más de 50 seguro". Youtube restringió el primer vídeo que subió a la web por ´plagio´. Inot había resucitado a Louis Armstrong. Sin discriminar entre voces masculinas y femeninas, es capaz de pasar del Rey del Pop, Michael Jackson; a interpretar Sweet Child O´mine de Guns N´ Roses.

Por su parte, Ruth Calixta, artista en Son Amar, sostiene que no es una "imitadora nata", pero preveé grabar un vídeo emulando a voces femeninas. "Puedo imitar a más cantantes y quiero demostrarlo. Por ahora no tengo probaré con ningún chico, pero en el vídeo que prepararé supongo que incluiré a Madonna, Lana del Rey, Nelly Furtado o a Britney Spears", aseguró la joven.



Transformación

Inot ha imitado durante años a grandes famosos y Calixta está familiarizada con los cambios de vestuario y maquillaje; pero nada que ver con la metamorfosis de cerca de cinco horas que vivieron en Madrid. "Es exagerado. Cuando me caracterizaban me emocionaba porque te das cuenta de dónde estás. Me estaban haciendo lo que yo veía por la televisión", recordaba la mallorquina. " Que si la nariz, que si el maquillaje.... Pero el equipo es brutal, super amable, risueña y con mucha paciencia", contó Inot.

Ruth Calixta durante su actuación como Christina Aguilera con ´Lady Marmalade´.

Para el Johnson mallorquín, su paso por el programa supone el propulsor hacia nuevos proyectos. "El objetivo es llegar a entrar en un programa no como concursante anónimo, sino como jurado o como conocido. Para eso solo hay una manera: trabajar, trabajar y trabajar" sostuvo.

Por ahora, mantiene contacto con los productores del programa Fantastic Duo de TVE, y presentará en breves un primer single, You and I, que lejos de la imagen metal grabada en la retina de los espectadores, abraza sonidos pop "entre James Bailey y Justin Bieber, como radio fórmula amerciana".

Actores como Nacho Guerrero o Santi Rodríguez reconocieron el talento de Inot antes de aparecer por televisión. "Cuando publiqué mis vídeos en Youtube, me escribieron felicitándome. Nacho protagonizará el primer videoclip, y Santi el tercero", explicó.

Los dos artistas mallorquines sueñan con la posibilidad de la repesca en futuros programas o ocn un formato similar al de los famosos. "Lo difícil que ha sido concursar y lo breve que ha sido. Nos hemos quedado un poco con el caramelo en la boca", declaró Ruth Calixta.