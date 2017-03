Valtonyc: "Guillotina a la Corona"

"Habéis hecho que mi lucha tenga sentido". Con estas palabras agradecía el rapero mallorquín Valtonyc la asistencia al medio millar de personas que ayer se desplazaron hasta Sineu para asistir al concierto en apoyo al cantante organizado por Pla de Mallorca en Marxa.

Mucho más comedido que en otras ocasiones, Valtonyc subió al escenario pasadas las diez y media de la noche para agradecer a su público el apoyo que está recibiendo tras ser condenado a tres años y medio de prisión. Durante veinte minutos, el rapero intercaló mensajes de agradecimiento con la interpretación de nuevos temas y decidió no incluir entre su repertorio la polémica canción sobre los Borbones que le ha costado la dura pena de más de tres años de prisión que le ha impuesto la Audiencia Nacional.

"Guillotina a la Corona" fue lo más osado que se atrevió a gritar Valtonyc ante un público que vitoreó al rapero en todo momento. "Hemos nacido obreros y de izquierdas y nos tenemos que sentir orgullosos", aclamó Valtonyc durante el concierto solidario.

Más de una decena de grupos de la isla se sumaron al evento para mostrar su respaldo al joven pobler, en un concierto en el que la palabra "injusticia" estaba en boca de todos los presentes. "Es surrealista que se condene a Valtonyc por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es totalmente injusto", coindicían los asistentes. "Hemos venido a dar apoyo porque creemos que la sentencia es desmesurada e injusta y venimos a poner nuestro granito de arena como mejor sabemos que es tocando", relataba Josep Ramón Santiago, componente del grupo Jorra y Gomorra, uno de los muchos participantes del concierto.

Así, en un ambiente lúdico festivo, público de todas las edades, padres con sus hijos, jóvenes y también mayores, se congregaron en la zona del mercado de los animales de la plaça del Fossar de la localidad del Pla para mostrar su respaldo al rapero pobler, y no solo moral, dado que se instaló una 'caja de resistencia' para que los asistentes pudieran hacer una aportación económica para defender la causa del intérprete.

Grupos y artistas como Aucell Cantaire, Carles Grimalt, Jorra i Gomorra, Toni Soler, Lost Fills, Tomeu Quetglas, Els últims fills del bosc, Forces elèctriques d'Andorra, Dame ke fume, Tonaina o Al Mayurca participaron en un concierto para reivindicar la absolución del joven. El rapero mallorquín se mostró "muy emocionado" con todas las muestras de apoyo que recibió en el día de ayer. Durante el concierto solidario también se dejó ver el conseller de Medio Ambienhte, Vicenç Vidal, así como diversos miembros de la formación que gobierna actualmente en Sineu, Gent per Sineu.



Manifiesto

Por su parte, el Grupo de apoyo a Valtonyc difundió un manifiesto en el que denunció que en el fallo no hay más que "una intención intimidatoria por parte de las instituciones del Estado contra la posibilidad de que más 'valtonycs' alcen su voz y hagan oír su opinión, libre y combativa, contra las injusticias que sufrimos cada día". El grupo recordó que el joven pobler "no ha hecho más que cantar lo que muchas veces no se puede decir". El próximo sábado está previsto que sea Sa Pobla quien acoja una jornada de actividades en apoyo al joven. Desde las diez de la mañana se esperan numerosos actos que concluirán a las 20 horas con otro concierto. "Ya me voy, pero a la prisión no", zanjó su actuación Valtonyc.