¿Cuál es "la mejor ensaimada del mundo"?

Un total de diez hornos competirán este miércoles, a partir de las 17.00 horas en el Parc de la Mar, por alzarse como el establecimiento que elabora "la mejor ensaimada del mundo".

El primer premio consistirá en 1.000 kilogramos de harina, el segundo en 500 kilogramos y el tercero en 250 kilogramos, según ha indicado en una nota informativa la empresa Hijos de Ramón Oliver, la misma que ha organizado el concurso 'Menjaïmada', celebrado este fin de semana.

El nombre del ganador se conocerá una vez concluya el Campeonato Mundial de Ensaimadas organizado por la proveedora de alimentos, con motivo de los actos de celebración del centenario de la empresa mallorquina.

Los diez hornos han superado una primera fase de preselección a la concurrieron varias docenas de panaderías y pastelerías procedentes de Balears y Cataluña.

Los finalistas, procedentes de Mallorca, Menorca y Barcelona, son Forn d'Es Casino (Banyalbufar), Forn Sant Bartomeu (Palma), Herbera Bakery (Ciutadella), Forn Ca'n Bisquerra (Pollença), Forn Can Rafel (Búger), Forn Sant Francesc (Inca), Orriols (Barcelona), Forn Ca'n Felip (Selva), Pastisseria Can Pons (Es Mercadal) y Panaderia y Pasteleria Coll (Sant Jordi).

El jurado estará formado por tres expertos de la Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, un experto escogido por Hijos de Ramon Oliver y tres 'influencers' gastronómicos, Marta Simonet, Fabián León (Materchef) y Manu Catman.