Valtonyc: "Lo llego a saber y me cargo a alguien, me hubiera salido más barato"

Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas, señaló el pasado miércoles, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional: "Lo llego a saber y me cargo a alguien. Me hubiera salido más barato". El rapero, que puede recurrir ante el Tribunal Supremo un dictamen que incluye indemnizar con 3.000 euros al presidente de la Fundación Círculo Balear, ha recibido muestras de apoyo de parte de destacadas voces de la escena musical así como de partidos políticos y otros colectivos.

En su cuenta personal de Twitter, Valtonyc ha escrito una serie de apuntes que arracan con la pregunta "dónde están los Charlies ahora", al tiempo que denuncia que "hasta los violadores" son condenados "con menos tiempo" de prisión que la pena impuesta a él "solo por hacer unas canciones".

"Tengo que irme. González, Aznar y Osborne están en la puerta de mi casa pa' darme un abrazo y asilo político. Ah no, que no soy un golpista", ironizó el rapero en las redes sociales.



Una sentencia de "castigo"

Para el filólogo y cantautor Gabriel Oliver i Oliver, conocido en los escenarios como Biel Majoral, unas de las voces que arropó a Valtonyc a principios de este mes en el Teatre d'Artà, "estamos ante una agresión muy fuerte", la de una sentencia "absurda" e "indignante" que "atenta contra un derecho fundamental", el de la libertad de expresión.

"La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para unos neonazis que patearon en la barriga a una mujer embarazada por llevar niqab. Valtonyc no ha agredido físicamente ni ha amenazado a nadie explícitamente, solo ha usado metáforas propias de los raperos, con un lenguaje muy propio, que conecta con la tradición de los trovadores y glosadores. Es víctima de una sentencia de castigo e intimidación", espeta Oliver.

Por su parte, el promotor cultural, activista y músico Marcel Pich confiesa que "pese a que la condena a Valtonyc es muy grave, a estas alturas, con Urdangarin libre de la cárcel, ya no me sorprende nada en un Estado postfranquista".

"La libertad de expresión no puede estar limitada por ninguna ley. Sería un oximoron. Las leyes no están para ser acotadas", sostiene Pich, quien advierte: "Valtonyc siempre me encontrará a su lado".

La portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha anunciado que formulará una pregunta en el próximo pleno del Parlament a la consellera de Transparencia, Ruth Mateu, por publicar un mensaje en la red social Twitter en el que "criticaba la sentencia" contra Valtonyc.

Así lo explicó ayer Prohens, quien tras mostrar el "respeto" del PP a las decisiones judiciales y a la independencia del Poder Judicial, recalcó que con esta sentencia "ha quedado demostrado que no todo vale, que no todo es libertad de expresión y que hay amenazas que son punibles".

"Mateu es una consellera, no es un hooligan de un partido político. Es una consellera del Govern de todos y sus manifestaciones en las redes sociales tienen que ir en consonancia con el cargo que ocupa", asevera la portavoz popular al respecto.

"Si es incapaz de separar sus opiniones personales con su cargo, lo que tiene que hacer es dimitir", añadió Prohens, para añadir: "No podemos tener una consellera sectaria, radical y que cuestione un pronunciamiento judicial".

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, calificó de "escalofriante" e "injusta" la sentencia de la Audiencia Nacional, que "demuestra que a veces parece que la justicia no es igual para todos. Con Valtonyc se han cargado mucho las tintas y no se hace tanto como con otros casos", afirmó.

En el mismo sentido se expresó Esquerra Unida: "Esta sentencia nos da la razón a aquellos que hemos denunciado el mal funcionamiento del sistema judicial español. Día tras día hemos de ver cómo personas son condenadas por ejercer el derecho a la libertad de expresión mientras se permite que el delito de corrupción esté penado con condenas ridículas o directamente quede exento de condena".

"Una vez más, desde Esquerra Unida nos posicionamos al lado de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y bridamos nuestro apoyo a Valtonyc ante esta injusticia", agregan desde este partido.