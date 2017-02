Lluís Martí, el músico de rock que rescató a dos chicas en el mar, ovacionado en la web

Lluís Martí, cantante del grupo de rock Individualist, no sospechó que acabaría convirtiéndose en un héroe después de rescatar a dos chicas de un mar embravecido, el pasado fin de semana.

Su proeza recibió una ovación general de los lectores que le felicitaban por su valentía, al tiempo que criticaban "la imprudencia" de las jóvenes que en plena tormenta se acercaron al mar para hacerse fotos y fueron arrastradas hacia adentro por el fuerte oleaje. "No estoy acostumbrado a esto. Pero muchísimas gracias a todos/as por los comentarios y el apoyo. La verdad es que sí, fue una inconsciencia el tirarme pero no venía nadie, apareció un Guardia Civil que sin pensárselo me ayudó...", explicó el mismo Lluís Martí en Facebook contestando al centenar de mensajes que los internautas le dedicaron.

"Un valiente y un héroe... hay pocos, enhorabuena", le saludaba un lector mientras otro señalaba: "Si todos fuésemos así muchas cosas que suceden a diario en todos lados, podrían arreglarse, y hablo de todos los ámbitos de la vida".

Los aplausos masivos a un "héroe" se trastocaron en una estruendosa pitada digital al ciudadano alemán que denunció ante la Unión Europea (UE) el descuento de residente en el tren de Sóller, por lo que será eliminado en abril. "Yo propongo que en lugar de quejarnos aquí pongamos fechas en julio y agosto para ir a la estación de Palma con pancartas y mucho ruido así se enteran todos", planteaba un lector ante la avalancha de quejas que los internautas compartieron en las redes sociales.

"Es una vergüenza que por un solo hombre que denuncia tengan que sufrirlo 140.000 usuarios", se lamentaba alguien. "Cuando vaya a Alemania haré lo mismo. Denunciaré a ver si también lían lo que han liado aquí", era otra ocurrencia.

"No hay que olvidar que es una empresa privada y hacen lo que les viene en gana", decían los más suspicaces. "Me temo que si no se negocia esto bien en Bruselas puede ser el principio del fin del tren de Sóller", desconfiaban también.