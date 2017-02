El Consell se defiende por haber puesto la 'lupa' en los contras de San Valentín

La campaña impulsada por el Consell de Mallorca para cuestionar la festividad de San Valentín ha encontrado la oposición, y a la vez el apoyo, de varios colectivos. A pesar de la polémica, la institución no se plantea rectificar. Defiende su campaña Desmontando San Valentín -en la que se posiciona en contra de esta celebración, repudiando el mito del amor romántico y promoviendo las relaciones afectivas igualitarias-, de las críticas por parte de Foro de la Familia de Balears (FFB).

El Consell ha creado un mannequin challenge, un vídeo viral donde los protagonistas (miembros del equipo de gobierno de Podemos y Més) están totalmente inmóviles mientras una cámara en movimiento los filma, para mostrar su rechazo a la fiesta del 14 de febrero. En la grabación, los diferentes participantes portan carteles en los que se puede leer "entre manzana y pera elijo macedonia", "controlar no es amar" o "no soy la media naranja de nadie, soy una naranja entera", entre otros. Algunos ayuntamientos, como el de Santa Maria y Binissalem, se han sumado a esta iniciativa con su propio vídeo viral.

Desde el Consell de Mallorca aseguran que respetan las opiniones opuestas originadas en torno a este tema, pero remarcan que tienen el "deber" de crear debates públicos sobre ello. "Ello no implica que estemos en contra del amor, ni en contra de las relaciones", añaden desde la institución, desde donde refuerzan su pretensión de hacer "de lupa" en ciertas relaciones personales que "en ocasiones son nocivas". En este sentido, desde el Consell quieren defender otros modelos de relaciones; esto es, "equilibradas, equitativas" y que no se amparen en el "por ti, todo y a cualquier nivel".

Conceptos trasnochados

En esta línea, desde el Lobby de Dones de Mallorca, Esperanza Bosch -a título personal- se refiere a la campaña y al mannequin challenge del Consell como "una buena forma de darle la vuelta a San Valentín y de hacer análisis sobre ello". Así, "me parece bien que se aproveche un día que no deja de ser un invento comercial que viene de Estados Unidos para reivindicar una forma de amar mucho más libre e igualitaria, lejos de mitos y de conceptos que ya están algo trasnochados", menciona Bosch.

De esta forma, todo lo que tiene que ver con la idea del amor romántico y de que fuera de la pareja no hay felicidad, "no es un tema menor", según ella, y emplaza, por tanto, a hacer pedagogía para comprender que hay muchas formas de amar y que la idea de la querencia todopoderosa genera "expectativas y fantasías que no son reales y enturbia otras maneras de vivir y de buscar la felicidad".

Desde la FFB sostienen que la institución pública pretende "imponer una ideología de género a todos los ciudadanos, incluidos los menores y sin consentimiento paterno, desterrando el amor romántico o enamoramiento como una nueva forma de explotación".

Con todo, el Consell dice respetar que otras entidades puedan opinar diferente e incide en que no pretende imponer nada, sino mejorar una situación existente. Siempre, eso sí, para fortalecer la idea de que San Valentín es una celebración "presidida por el mito del amor romántico que limita el amor a una sola forma de querer, a menudo alejada de la vida real, y lo circunscribe al ámbito de la pareja".

Ante ello, el delegado de Foro de la Familia de Balears, Agustín Buades, asegura que el Consell pretende "imponer" una ideología de género a todos los ciudadanos, incluidos los menores y sin consentimiento paterno, "desterrando el amor romántico o enamoramiento como una nueva forma de explotación".

Buades critica que se entrometan en la libertad de los ciudadadanos y en las relaciones de parejas. "Que cargos públicos dediquen tiempo a hacer un mannequin challenge así, cuando el Consell tiene las competencias en familia y en menores, es vergonzoso". Con esta dura sentencia reclama que la institución se dedique a hacer política y sobre todo a cuidar a los ciudadanos que "lo están pasando mal".

Siguiendo esta idea, dice que le parece "totalitario" que desde lo público "se nos diga cómo tenemos que amar". Incluso lo equipara a la situación vivida en la ya extinta URSS o en China, "donde dicen que todos deben tener como máximo un hijo y a obedecer". Se refiere a Podemos como el partido que "tenía que liberarnos de todos los clichés". Por el contrario, según él, los "imponen con represión" y le duele porque "se nos quiere robar el enamoramiento a nosotros y a nuestros hijos".

Por otra parte, es significativo que el PSOE (uno de los tres partidos del pacto) no haya enviado a ningún representante al mannequin challenge del Consell. Desde el partido dicen desmarcarse de ello para apoyar al pequeño comercio, que ha organizado una campaña para impulsar las ventas por el Día de Enamorados.