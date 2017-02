Los padres de un niño con leucemia alertan de que hay gente estafando en su nombre

Los padres de José Antonio Garrido, un niño de 13 años natural de Gibraleón (Huelva), al que diagnosticaron el pasado mes de junio una leucemia de la que está tratándose en Huelva, han alertado de que han tenido conocimiento de que varias personas están pidiendo dinero a vecinos de localidades cercanas asegurando que es para una operación del niño cuando "eso no es así, se trata de una estafa".



Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press la madre del menor, Eugenia Casado, quien ha indicado que la amiga de un familiar les comunicó que varias personas estaban pidiendo dinero en pueblos cercanos como Cartaya porque el menor necesitaba ser sometido a una operación en Houston, cosa que "no es cierta en absoluto". "Pedimos a la ciudadanía que no aporte dinero, eso no es verdad", ha enfatizado.



Casado ha querido dejar que lo único que solicita la familia es que la ciudadanía se anime a donar porque "lo que necesitamos es un donante compatible con nuestro hijo", ha dicho la madre.



"Me duele que en nombre de mi hijo haya gente que pueda estar lucrándose", ha remarcado Casado, quien ha reiterado la importancia de la solidaridad en las donaciones, incidiendo en que la donación es "indolora, no cuesta nada y también se puede ayudar a otras personas".



Hay que recordar que el jugador del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez se solidarizó con la causa de este menor e hizo un llamamiento, a través de las redes sociales, para encontrar un donante de médula ósea compatible con José Antonio.





Te necesitamos #donamedula Es muy fácil y ayudamos a salvar vidas. pic.twitter.com/xabzITxXfE „ Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 21 de noviembre de 2016