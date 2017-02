Investigan a un agente por amenazar a un activista antitaurino

La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto una investigación interna a un agente por presuntamente pegar, insultar y amenazar a un activista antitaurino tras saltar este lunes al ruedo de la plaza de toros de Valdemorillo (Madrid) en protesta por las corridas.

Según han confirmado a Efe fuentes de la dirección general de este cuerpo, la investigación trata de esclarecer lo sucedido el lunes en esta plaza de toros y determinar si se toma alguna medida disciplinaria, aunque por el momento no hay denuncia presentada por parte del afectado que recibió, asegura, puñetazos y amenazas.

Así lo revela 'eldiario.es', que relata que los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde en el transcurso de una novillada con picadores en el citada plaza cuando Óscar del Castillo, un activista antitaurino de la organización 'Gladiadores por la Paz', saltó al ruedo con una cámara para grabar su protesta.

Varios efectivos de la Guardia Civil, tal y como se puede ver en dicha grabación, desalojaron al activista de la plaza y le condujeron a una zona apartada, donde su cámara sigue recogiendo la conversación con uno de los agentes.

El funcionario le conmina en repetidas ocasiones a que le diga en qué zona del tendido hay más activistas, a lo que Del Castillo responde: "Se lo juro por Dios, no hay nadie más (...) Asumo las consecuencias de lo que hago, no me resisto, pero no me peguen".

"Como haya más gente en la grada te voy a reventar la cabeza, ¿me oyes? Te voy a pegar todo lo que me salga de los cojones", continúa el agente de la Guardia Civil, mientras el detenido insiste en que no hay ningún activista más en el tendido.