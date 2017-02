Los juguetes de autor devuelven la añorada infancia a los adultos

"¡Oh, yo tenía uno prácticamente idéntico en casa!" Cuántas veces habrán dicho estas palabras acompañados de esos recuerdos imperecederos divirtiéndose con las muñecas, los tíos vivos o los caballo escoba. Juguetes que no pasan de moda y con los que el profesor Mariano Salido lleva toda una vida dedicada a su creación. "El juguete por definición es el mundo en miniatura, tiene que acoplarse a los sentimientos del niño, cuanto más sencillo mejor, manteniendo siempre la inocencia. Todo lo que guarde relación con las guerras y los monstruos no conduce a ningún lado", explica el maestro.

Tras su muestra en Bunyola, desde el viernes y hasta final de mes, medio centenar de "juguetes de autor" ocupan el claustro de Sant Bonaventura en Llucmajor. Reinventant la jugueta tradicional es un viaje que vuelve la vista atrás a un tiempo donde los juguetes tradicionales tenían un lugar preponderante. "En esta exposición me he centrado más en el juguete propiamente tradicional, pero no hay canicas ni peonzas. Son juguetes fabricados 'a imagen y semejanza' de los antiguos", declara su creador.

Siguiendo los pasos de su padre, que ejercía de carpintero, lo que comenzó como un pasatiempo para el Geppetto mallorquín, se ha convertido en una profesión que combina con sus lecciones de francés en el instituto Arxiduc Lluís Salvador de Palma. Salido no calcula el tiempo que puede llevarle la creación de una de sus obras porque "medir los elementos en el mundo parece que te supedita. Un pintor o un escultor no mide tampoco el tiempo porque si lo haces así, ya estás especulando sobre lo que haces".

Inmerso en la elaboración, Salido recrea los juguetes que cualquier niño de la década de los 50 ó 60 soñaba utilizando los tres materiales básicos que se usaban entonces: La madera, la hojalata y el cartón piedra. "Primero hay que coger cartón reciclado e ir transformándolo hasta convertirlo en cartón piedra, después llega ese proceso de conversión en una pieza artesana", apunta el maestro.

La muñeca es la niña de sus ojos y el juguete protagonista de la exposición. Para Salido se trata del "juguete más depurado" y laborioso. "Hasta que no la pintas, hasta que no le has perfilado la cara no puedes verla. Es un encanto. Con ellas hay que conseguir que las personas con pediofobia disfruten mirándolas", añade sobre estas personitas. Para el artesano cada una de ellas es única, siempre siguiendo unas referencias pero apostando por la "originalidad de hacerlas propias".

Por ello, las 13 muñecas que viven estos días en Llucmajor recuerdan a la entrañable Mariquita Pérez, convertida prácticamente en un juguete de culto en los 50. El primer modelo de esta muñeca se fabricó con cartón piedra y costaba 85 pesetas.

A pesar de que el cartón piedra ocupa gran parte de la muestra, Salido recalca que "la historia del juguete "no se puede entender sin la madera, que ocupaba el 40% de la producción nacional".

Multidisciplinar

Para coseguir evocar la infancia de los niños de aquellos tiempos, Salido debe convertirse en múltiples profesiones. "Cuando creas un juguete, ejerces siete oficios: coses, diseñas, eres carpintero, trabajas con la hojalata; debes pulir todos los detalles pintando e ir perfeccionando", aclaró.

A sus 61 años, Salido guarda en su interior un espíritu Peter Pan. "No miro los juguetes con nostalgia. Sigo disfrutando creando, mirando el ahora y el mañana", sostiene.

Además de muñecas en diferentes dioramas y caballos escoba, en la exposición destacan los coches a pedales que por aquel entonces sólo los más afortunados podían permitirse. "Un día vi un cochecito de bebé abandonado al lado de la basura. Me documenté y decidí reproducir el mítico Biscúter y el modelo de Bugatti en el que perdió la vida la bailarina Isadora Duncan al engancharse el pañuelo de seda que rodeaba su cuello en los radios metálicos de la rueda trasera, trabándose con ellos", explicó el profesor, para quien "cualquier cosa puede ser un juguete si se eleva a esa condición.