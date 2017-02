Once tipos de besos que revelan la manera en la que nos relacionamos

No hay dos besos iguales, aunque sí parecidos. Sin embargo el primer beso de amor suele ser una de las experiencias más recordadas por todos a lo largo de la vida. Pueden estar llenos de complicidad, pasión, deseo... Sheril Kirshenbaum, científica de la Universidad de Texas, señala que el beso nos acerca a un acto tan cercano como el de invadir la intimidad de otra persona. Según la experta no existen buenos o malos besadores, sino que no existe química entre las personas.

Aquí te dejamos 10 tipos de besos que revelan cómo nos comportamos en las relaciones personales.



Beso sencillo y recíproco

Este beso suele representar el amor verdadero. Se trata de un beso suave en los labios.

Beso sencillo y reciproco. Pinterest

Beso en la mejilla

Besamos en la mejilla cuando sentimos afecto y respeto por la otra persona.

Beso en la mejilla. Pinterest

Beso con la boca cerrada

Este tipo de beso señala que no nos encontramos del todo cómodos en un determinado momento.

Beso con la boca cerrada. Pinterest

Beso francés

El beso francés es uno de los más conocidos e indica el deseo de conocer mejor a la otra persona. Los individuos exploran a su pareja empleando la lengua durante el beso.

Beso francés. Pinterest

Beso spiderman

Basado en la famosa película este beso demuestra espontaneidad. El deseo de no perder la magia y sorprender a la pareja robándole un beso inesperado.

Beso spiderman. Pinterest

Beso mordisquito

Este mordisco en el labio inferior indica picardía y pasión. Sin hacer daño a la otra persona, tiene un toque de sadismo que lo hace más excitante. Está relacionado con parejas que tienen una vida sexual saludable.

Beso mordisquito. Pinterest

Beso suave

Demuestra ternura, dulzura y delicadeza hacia la otra persona. Se trata de un beso que no ejerce presión sobre los labios. Ese pequeño roce estimula una parte muy importante del cerebro.

Beso suave. Pinterest

Beso de ángel

Un beso ligero sobre el párpado de la pareja mientras ésta duerme, significa que esa persona está velando y protegiéndote a cualquier hora.

Beso de ángel. Pinterest

Beso salivoso

Aquí los fluidos vuelan de una boca a la otra y muestra una gran energía sexual. Este tipo de beso demuestra una gran atracción entre la pareja.

Beso salivoso. Pinterest

Pico

Es un beso rápido con los ojos y labios cerrados que en muchas ocasiones es una mera manera de saludar. En otras sirve para averiguar si existe una chispa que dé pie a besos más excitantes.

Pico. Pinterest

Beso mariposa

En este beso, uno de los más tiernos que existen, no se emplean los labios. Basta con juntar las mejillas hasta que las pestañas se rocen.