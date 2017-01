Cómo evitar que me roben en casa y qué hacer si pasa

Los ladrones no descansan nunca. Siempre andan buscando la forma de enriquecerse a costa de sustraer a la gente honrada los bienes que tanto tiempo y esfuerzo les ha llevado acumular. Por eso, es importante tomar las medidas de seguridad oportunas en situaciones que pueden ser vulnerables para nuestro hogar, como un viaje, un cambio de domicilio o una breve ausencia.



La mayoría de las precauciones que se deben tener en cuenta son o bien ya sabidas por todos, o bien muy lógicas. Pero, a veces por prisa, a veces por un exceso de confianza, o por un olvido, las pasamos por alto más de recomendable. Es por esto que la Guardia Civil no se cansa de repetirnos cuáles son estos cuidados que deberíamos tomar.



Cómo evitar que accedan a nuestra casa cuando estamos dentro

Cómo evitar robos desde fuera de casa

Pistas que no deberías dar a los cacos

Ya es tarde, me han robado. Ahora, ¿qué hago?

Pensar que los ladrones van a frenar sus ambiciones de robarnos por el mero hecho de estar dentro de casa es un poco iluso. Las bandas actuales no dudan en allanar viviendas ocupadas, y algunas de ellas pueden actuar de manera muy violenta.Por ello, es importante que cuando nos vayamos a dormir dejemos lassobre todo si no contamos con alarma en casa y otras medidas de seguridad. Laes uno de los mejores elementos disuasorios contra los ladrones, y los mantendrá alejados.Es recomendableque ofrecen una resistencia mayor a los hurtos. En el caso de que no sea blindada, hay que procurar que tenga al menos dos puntos de cierre, que no exista hueco entre la puerta y el suelo, reforzar las bisagras e instalar. Y si acabas de adquirir la vivienda, es importante cambiar el bombín de la cerradura, tanto si la casa es de nueva construcción como si no.No dejes dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio ni tampoco en terrazas sin cerramiento. En el caso de electrodomésticos o productos electrónicos, anota su número de serie para que sea más facil alegar la pertenencia en caso de robo.Por último, debemos ser selectivos con quién dejamos entrar en casa.Si has quedado con un desconocido por internet o por teléfono, es mejor que la primera cita no se haga en casa. Y cuando llamen vendedores u operarios (luz, gas, etc) desde el portero automático, podemos comprobar sus funciones pidiéndoles que se acrediten y llamando a la empresa.También hay que elegir bien, en la medida de lo posible, y si cambiamos de persona o deja de venir a casa, cambiar la cerradura, porque quien sabe si habrá hecho una copia de llave.Al salir de casa, cierra la puerta con llave y no solo con el resbalón. Y hazlo siempre,En el caso de vivir, tener alumbrado exterior y un perro convenientemente adiestrado son factores que pueden disuadir a los ladrones.Si tu comunidad cuenta con plazas de garaje comunitarias, comprueba que la puerta motorizada se ha cerrado por completo para evitar que entre un ladrón.Y sobre todo,Si hay marcas en las puertas o en el portal o ruidos en casas desocupadas, avisa a la Guardia Civil (062), al 112 o a las fuerzas de seguridad de la zona en la que vives.Asimismo, la Benemérita detalla cuáles son las señales que indican a los ladrones que una vivienda está vacía e indica los pasos a seguir para actuar en estos casos.es el principal factor que delata la ausencia de gente en casa. Por esto, es bueno que en ausencias prolongadas pidamos aque compruebe esporádicamente el estado de la vivienda y que encienda la luz o algún aparato que emita sonido. Además deberíamospara que en caso de emergencia pueda ponerse en contacto con nosotros.En caso de que nuestra ausencia vaya a ser prolongada, otras pistas que pueden animar a los ladrones a allanar nuestra morada esseña de que efectivamente no estamos. O que al irnos hayamos dejadoEs aconsejable que dejemos la llave del buzón a alguien de confianza para que nos vaya recogiendo el correo, y dejar las persianas, al menos, entreabiertas.puede ser un buen truco para simular que estamos cerca y llegaremos pronto.también descubrirá nuestra marcha. Si los ladrones comprueban que el timbre está desconectado lo interpretarán como una ausencia en la casa.Un consejo 2.0 para esta era digital en la que vivimos:. Hacer un viaje a un país lejano es siempre excitante y muchos no pueden evitar anunciarlo por redes sociales, pero si el perfil lo tienen abierto a todos, cualquier podrá enterarse de que durante un tiempo la casa va a estar vacía., ya que los ladrones pueden localizarlas con facilidad, y es algo que de hecho comprueban siempre antes de forzar una cerradura.Puede que desafortunadamente estos consejos lleguen tarde para ti. Si es el caso, la Benemérita aconseja, ante todo,. El daño ya está hecho y hay poco que podamos hacer más allá de denunciar el robo. Mantener la calma es indispensable, porque nos permitirá tomar medidas más acertadas y en menos tiempo.Cuando nos encontramos el hogar desvalijado, esque haya podido ser manipulado por los ladrones, por si al comprobar el lugar de los hechos los agentes pueden hallar alguna prueba. De hecho, es inclusoal Cuerpo de Seguridad de tu zona, a la Guardia Civil (062) o al 112 y ellos te dirán cómo proceder. Cuando acudan a tu domicilio, podrás contarles cómo te has dado cuenta del robo y qué es lo que ha desaparecido. Ellos tomarán nota de todo.Ya solo te queda. Es mejor si, además de listar los objetos sustraídos, los justificas con facturas, fotografías o algún otro documento que sustancie que ese bien estaba realmente en posesión tuya. Cuando acabes, pide un