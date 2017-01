"No podía imaginar que Risto Mejide se llegara a emocionar así con mi canción"

Una actuación en el programa Got talent de Telecinco le ha bastado a Bruno Sotos (Andratx, 1985) para mostrar su talento vocal ante millones de españoles. Con Hoy duele, canción compuesta por él mismo en honor a su padre, fallecido hace dos años como consecuencia de un cáncer, el andritxol –de 31 años y jardinero de profesión– sorprendió el pasado fin de semana a los espectadores y a los cuatro miembros del jurado que no dudaron en sellar su pase con cuatro síes a las siguientes fases del concurso. Uno de ellos, Risto Mejide, no pudo contener la emoción y se quedó sin palabras tras escuchar la emotiva letra de la canción.

La irrupción de Sotos en el concurso de talentos se produjo con su propio desconocimiento. Su primo Ángel había enviado un vídeo suyo en el que mostraba su talento musical y un tiempo después una llamada de Sevilla le convocaba al casting. Sin embargo, el artista no pudo asistir en aquella primera ocasión (una boda de un amigo se lo impedía) y tuvo que esperar al siguiente proceso selectivo en Barcelona para demostrar su aptitud. Aterrizó en la ciudad condal, después de haberse subido a un avión "sin saber adónde iba", y comenzó su éxito.

Con la fortuna como mejor aliada, Sotos conmovió al jurado y apareció en un plató con una canción de su puño y letra; una composición gestada en un momento "duro" de la vida en el que se pierde a un familiar querido y que iba dirigida a todas las personas de la faz de la Tierra, ya que, "por desgracia", siempre hay alguien que cuenta en su historial vital con la enfermedad de un tercero o una pérdida. Así, con guitarra en mano, cantó, emocionó y la respuesta no tardó en llegar: "No esperaba emocionarme, todos tenemos a alguien a quien le podríamos dedicar esa canción, en mi caso ese alguien es muy reciente. Me encantaría compartir con Bruno todo lo que ha despertado interiormente", comentaba el publicista Mejide a sus compañeros de programa. Ahora, Sotos –en una entrevista concedida a este rotativo– le da respuesta a aquella reacción: "En ese momento sentí mucho vértigo, no me podía imaginar nunca que Risto Mejide se llegara a emocionar así. Es verdad que todas las personas tenemos corazón, pero también sabemos que Risto está en un plató en el que tiene que ser el duro. Soy la primera persona que aún no se lo cree. Sin embargo, también soy consciente de que Hoy duele es una canción con mucho sentimiento y de que él se pueda sentir muy reflejado con la letra".

La carrera de Brunos Sotos en la música comenzó hace cinco años con la creación de Lugares comunes, conjunto levantado con su tío, el pianista y cantante Javier Sotos, quien en aquel momento le indujo a "cantar". Juntos componían canciones e iban de tournée recorriendo algunas de las salas de la isla. Aquel comienzo de carretera y manta se ha traducido ahora en una inevitable fama que ha dado a conocer a un cantautor local con un talento innegable; quien –jugando con la ironía– quiere "dejar un poco de lado" su hobby, la jardinería, para dedicarse a su verdadero trabajo, la música.

Con todo, el primer aterrizaje de Sotos en televisión le deja en una situación de impás. "Todavía no sé cuáles van a ser las siguientes fases de Got talent, porque el hecho de que el jurado me haya dado cuatro síes no implica que vaya a volver; ahora tienen que dirimir quién gusta y quién no y solo espero tener suerte", matiza el andritxol.

Las influencias musicales de Bruno Sotos cabe anclarlas en nombres como Javier Álvarez, a quien escucha desde que era niño y quien le acompañó a Got talent, y Andrés Suárez. Ambos han apadrinado el último álbum de Sotos, Para respirar, que ha salido a la luz este año bajo el sello mallorquín Blau. Asimismo, Sotos dice sentir especial devoción por las letras de Damien Rice, Michael Jackson, Tracy Chapman y Bebe.

Sotos, un autodidacta que trabaja "de oído" y que aprendió a tocar la guitarra al fijarse en las manos de otros músicos, siempre le acompaña este instrumento, su "mujer", como él lo llama. Además, el devenir de la vida, una conversación con alguien o la respiración misma le conducen a la inspiración. Por ello, las letras de sus canciones nacen de lo cotidiano, lo verídico.

Por lo que a su voz dulce se refiere, Sotos asevera que es algo "natural". Cuando empezó a cantar, su tío Javi le cuestionó "por qué ponía una voz tan fina y cantaba de forma tan susurrada" y le emplazó a cantar "más fuerte". Sin embargo, la respuesta de Sotos fue que aquella era su voz real y no una voz no impostada; un juego de cuerdas vocales que "a las mujeres les encanta".

Tras el aluvión positivo por parte del público, Sotos ahora no da abasto en las redes sociales. De hecho, "tengo a mis amigos, uno en Instagram, el otro en Twitter, aceptando solicitudes de amistad y respondiendo a los mensajes bonitos que me ha dejado la gente que ha vivido una experiencia como la mía", reconoce el artista, quien ha recibido cerca de un millón de mensajes.

Por último, Bruno Sotos concluye avanzando que el día de mañana creará un disco con todas las muestras de amor y cariño que ahora está recibiendo.