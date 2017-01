El 'andritxol' Bruno Sotos emociona y hace llorar a Risto Mejide en 'Got Talent'

Ya avisaron desde su discográfica, Blau, el día antes de su estreno en Got Talent: "Estamos seguros que Bruno Sotos va a seguir adelante en el programa y que con este gran apoyo televisivo y su talento conseguirá lanzar su carrera tal como se merece". Pues acertaron. El cantante de Andratx, de 31 años, de profesión jardinero, no solo pasó la primera prueba, con cuatro "síes" del jurado y un fuerte aplauso del público, sino que hizo llorar a Risto Mejide, quien mostró su faceta más sensible y se quedó sin palabras ante la letra de la canción.

Antes de empezar su actuación, Sotos se presentó y apuntó que iba a cantar un tema, Hoy duele, compuesto en honor a su padre fallecido hace dos años, víctima de un cáncer.

Durante la interpretación, se vió al público muy emocionado y al jurado sintiendo cada una de las palabras que el joven cantó con una voz fuera de lo común ya que sonó como femenina. La actuación terminó con el público en pie mostrando todo su cariño a Bruno Sotos mientras el jurado lo aplaudía y Risto Mejide se secaba las lágrimas.

La emoción fue tal que decidió abandonar el escenario de Got Talent. Se montó sólo en el ascensor y se le vio muy pensativo como tratando de reflexionar sobre lo que había visto. Después, le confesó a sus compañeros lo que le había pasado: "No esperaba emocionarme, todos tenemos a alguien a quien le podríamos dedicar esa canción, en mi caso ese alguien es muy reciente. Me encantaría compartir con Bruno todo lo que me ha despertado interiormente".

Bruno Sotos, habitual de los escenarios de Mallorca, cuenta con un disco en el mercado, Para respirar. Un trabajo que ha sido apadrinado por los madrileños Javier Álvarez y Andrés Suarez y que espera le abra las puertas del mundo de la música. El pasado sábado dio un paso importante gracias a su aventura en Telecinco.