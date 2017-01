La Serra colapsada por la intensa nevada enciende los ánimos en el digital

"¡Sorprende! Existen infinidades de ciudades, pueblos, sitios en el mundo con peores situaciones climáticas, y las carreteras no se cortan... Esto es falta de mantenimiento", comentaba un internauta que como muchos protestaba por el colapso en la Serra tras la intensa nevada del pasado martes.

"¡Es de risa! Vengo de Escocia donde esto pasa cada dos por tres y no cortan ni una carretera. Basta ya de gobiernos incompetentes que no saben prevenir estas cosas", se indignaba un lector, mientras otro se quejaba: "Qué exagerados, dos copitos de nieve y ya cierran los colegios y colapsan Lluc."

Sin embargo, fueron muchos quienes expresaron su alegría y asombro ante la nieve en la isla, pese al gran frío: "Qué bonito paisaje, parece un sueño".

El mal tiempo no fue excusa para no disfrutar la fiesta de Sant Sebastià y los lectores estuvieron muy pendientes de todas las noticias relativas al programa de la Revetla y de la amenaza de lluvia, que al final no suspendió la celebración tan esperada. También triunfó el Sant Sebastià alternativo que este año tuvo como invitada inesperada la chapa de la presidenta del Parlament Xelo Huertas.

En el plano de sucesos, la muerte de dos hombre en una colisión frontal entre un coche y un camión en las inmediaciones de Artà, consternó a los lectores que enviaron su pésame y apoyo a las familias y amigos de las víctimas.

"Menuda racha llevamos de muertes en las carreteras", suspiraba un internauta, mientras otro comentaba: "En la isla no estamos acostumbrados a la nieve en las carreteras, es una desgracia que pasen estas cosas".

El cierre del Café Lírico de Palma fue otra triste noticia para muchos. "Es una pena que tenga que cerrar sus puertas motivado por la subida del alquiler que no se puede asumir", señalaba alguien. "No hay que permitirlo", insistían otros. "Se acaban los cafés antiguos y emblemáticos de Ciutat y nadie hace nada", reclamaban.