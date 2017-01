Bruno Sotos, el andritxol que hizo llorar a Risto Mejide

Bruno Sotos, cantante natural de Andratx, emocionó hasta las lágrimas al exigente Risto Mejide con su actuación en el programa de telecinco ´Got talent España´. El andritxol cantó ´Hoy duele´, un tema que compuso él mismo, dedicado a su padre, que falleció hace dos años.

El jurado -compuesto por Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto Mejide- quedó enganchado a la actuación de Sotos desde los primeros compases de la canción. La voz de Sotos, que definieron como "muy fina y femenina", dejó a más de uno con la boca abierta. La letra y la fuerza de la interpretación del andritxol hicieron el resto. A los pocos segundos de comenzar a cantar, el público ya estaba emocionado y en pie.



"Lo que tú has hecho hoy aquí es espectacular", aseguró Eva Hache. "Tienes tanta personalidad, compones tan bien que se puede decir que ya eres un gran cantautor", sentenció Edurne.

Pero fue el exigente Risto Mejide quien, para sorpresa de sus compañeros de mesa, se mostró más afectado tras la actuación de Bruno Sotos. "A mí me has dejado muy jodido, tío", reconoció. Con lágrimas resbalándole por las mejillas, Mejide dijo haberse quedado impactado al escuchar una frase de ´Hoy duele´ que "más o menos decía, ´me corres por las venas, qué jodido es eso, y no te puedo abrazar´?.". Con la voz entrecortada, el publicista le dijo al andritxol: "Allá donde esté tu padre, tiene que estar muy orgulloso de ti. Sí".



Bruno Sotos ,habitual de los escenarios de la isla, cuenta con un disco en el mercado, Para respirar. Un trabajo que ha sido apadrinado por los madrileños Javier Álvarez y Andrés Suarez y que espera le abra las puertas del mundo de la músico.

Desde la productora del andritxol, Blau, se muestran convencidos de que "con este gran apoyo televisivo y su talento conseguirá lanzar su carrera tal y como se merece".