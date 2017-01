Pena e indignación por la muerte de una mallorquina en un accidente en Almería

La pena y la indignación se instalaron entre los lectores esta semana por el trágico fallecimiento de Antònia Morey Riera, de 38 años de edad, en Almería. La mujer, que trabajaba en el Hospital de Manacor, murió después de que el coche en el que viajaba fuera embestido por un todoterreno. Su marido, un guardia civil andaluz destinado en Artà, resultó herido grave, y la hija de ambos, de tan solo un año, herida leve.

Los internautas quisieron transmitir su pésame y condolencias a los familiares y amigos de la víctima, pero también aprovecharon para pedir "una pena ejemplar" para el conductor que causó el accidente al saltarse un semáforo y que fue detenido tras darse a la fuga. "Solo podemos pedir que se haga justicia, que ese individuo de verdad pague por todo el dolor que ha causado".

Por otra parte, el giro del caso Nadia, tras la nueva causa abierta contra los padres de la pequeña por explotación sexual, fue el otro tema que mantuvo en tensión a los lectores. "¡Qué lástima, pobre niña... le han destrozado su infancia!", se lamentaba un lector, mientras otro se preguntaba: "¿Pero qué tipo de personas pueden hacer semejantes atrocidades? No puedo entenderlo". El papel de la madre de la niña en todo este proceso fue también tema de discusión entre los lectores: "Ya está bien de que la madre haga el papel de 'no me entero de nada', si esto no sirve como prueba...", reflexionaba uno, mientras otro se preguntaba: "Y la madre, ¿todavía no está en la cárcel?".

En tercer lugar, la redada antidroga en sa Pobla acaparó la atención en el digital el pasado martes con el espectacular operativo policial que se saldó con una docena de detenidos y numerosos registros. "Ya que están, que pasen a revisar las fincas agrícolas de sa Pobla y los pueblos vecinos", comentó un lector, mientras que otros afirmaron que este tipo de operaciones eran "algo habitual aquí" y que no les "sorprendía nada".