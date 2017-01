Empacho de morcilla política en la 'Adoració' de Moyà

Si el año pasado los Reyes, que fueron reinas, tampoco habían llegado a un pacto, ayer por la mañana dejaron claro sus majestades que aunque se haya formado finalmente Gobierno, no hay partido político que se libre del carbón este año.

Bajo aviso por predicciones de lluvia, lo cierto es que el cielo despejado y los 12 grados que marcaban los termómetros permitieron que la tradicional Adoració dels tres Reis d'Orient se celebrara en su escenario habitual. Ayer al mediodía brilló mucho sol pero no el escenario de Ses Voltes, donde hubo alusiones de todo tipo y algunas en forma de dardo envenenado, que convirtieron la pieza poética de Llorenç Moyà en una especie de mítin en el que no quedó títere con cabeza, ni siquiera Donald Trump.

La adaptación libre de Moyà sirvió para remarcar los temas que han copado los titulares de los medios. Así, la corrupción, de la que ni el cuerpo de policía se ha salvado, fue uno de los temas más abordados. Con el aviso de un pequeño cambio en la programación, que el personaje del general sería interpretado por el fotógrafo Benet Bohigas, comenzó la obra. El actor José Vico, en su papel de ángel, aterrizó con sus alas junto a sus modernos pastores, algunos con piercings, para dar paso a la maestra de ceremonias, encarnada por la actriz Aina Segura.

Divertidos, espontáneos y joviales se mostraron los criados de los reyes. Patricia Mulet, Jaume Alzamora, director insultar de Participació i Joventut al Consell (Més); y Toni Baos, secretario general d'Ensenyament de CCOO, bromearon con temas diversos como los iconos de Whatsapp o personajes televisivos como el olvidado primo Zumosol. "Ten cuidado con promover otro TIL, que te enviarán un misil", advirtió Baos a Bauzà.

El expresidente fue el blanco de las pullas que se dispararon durante la hora y media que duró la obra. Jaime Martínez, exconsejero de Turisme durante el gobierno de Bauzà, evitó mencionarlo directamente, pero no desaprovechó para asesorar como mayordomo de Herodes a que escuchara al pueblo: "El gobierno te dice no, el pueblo te dice no y tú insistes en volver. ¿Qué parte del 'no' no entiendes?"

"Me gustaría enviar un aviso a los políticos: trabajad más para el pueblo que es quien os ha escogido, sino carbón negro os traerán", avisó Llúcia Tur bajo la corona de Melchor. Sus compañeros, Gaspar y Baltasar, interpretados por el periodista Xisco Umbert y la editora Margalida Martorell, portaron en sus cofres la imputación de la Infanta, el Bréxit o el escándalo del obispo Salinas.

"Que sean rimas que encajen, temas de actualidad, crítica social... Para todos es una sorpresa porque cada uno se las prepara independientemente. Yo no sé las alusiones que se han preparado mis compañeros, lo cual crea un aliciente porque las descubres en escena", explicó Umbert, lo cual aclaró que Melchor estallara a reír con una de las bromas del periodista. Una sonrisa que se contagió al público.

'Olé' al dimoni

El último acto de la obra continuó salpicado de menciones a Bauzà y otros políticos de la esfera nacional como Cristóbal Montoro, además de críticas al enchufismo o a la defensa de una vivienda digna. "Los perros de Son Reus viven mejor que aquellas personas que pasan frío en las chabolas de Sa Riera", reprendió el galerista Juanjo López en su papel como secretario de Herodes. "Es que no hay dinero, dicen. Pero para derrumbar sa Feixina sí que habrá tiempo y dinero", ironizó.

Destacar el canto de la soprano Carme Garí como la Sibil·la, a Guillem Rosselló, director gerente de FOGAIBA (Més), como el malvado Herodes y sus largos discursos, aunque tuvo que consultar en alguna ocasión las 'chuletas'; y al dimoni, traído del infierno por Agustín 'El Casta', que estuvo sublime en su breve aparición con su traje de luces y su generoso paquete exagerado.

Reunidos ya todos los personajes sobre el escenario, reclamaron la colaboración de todos para evitar el abuso y la violencia escolar al grito de 'No más bulling'.