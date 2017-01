Aymara, primera mallorquina de 2017

­No debía nacer hasta el próximo día 9. Sin embargo, a las dos de la tarde del día 31 sus padres ingresaron ya en Son Espases. La madre se puso de parto a las 23:00 horas. A la hora, y ya entrados en el nuevo año, nació la pequeña Aymara Isabella Monge Olivera, la primera mallorquina de 2017.

El primer llanto de la recién nacida se oyó a las 00:14 horas en el hospital de Son Espases, que por primera vez en su historia alumbró al primer balear del año. Aymara no sólo es la primera mallorquina y el primer bebé del año para el hospital universitario, sino que también es la primera hija de Sabrina y Brian, ambos de origen argentino. Él lleva ocho años trabajando en la isla, donde reside el resto de su familia, y ella llegó hace poco más de un año.

"También es la primera nieta y la primera sobrina", explicó el feliz padre primerizo, que, como su hija, también será un pionero: será el primer mallorquín en beneficiarse del aumento del tiempo de baja de paternidad de dos semanas a un mes, en vigor desde ayer. "¿Sí? No lo sabía. No me había enterado. Pensaba que eran dos semanas. Pero mejor, más tiempo para disfrutarla", comentó alegremente sorprendido.

"Viene con un pan debajo del brazo", bromeó la madre, contenta de que todo hubiera ido bien. La pequeña nació por parto natural y pesó 3,17 quilos. Tras dar a luz, Sabrina y Brian se tomaron las uvas, ya con Aymara Isabella.

Con el nacimiento de Aymara, ocho años después el primer bebé del año es una niña. La última pequeña en estrenar un año en la isla fue María, que nació en 2009 en el antiguo hospital de Son Dureta. Jaume, Mateu, Andreu, Jordi, Diego, Youssuf y Mohamed han estrenado los últimos siete años.

El segundo balear no fue mallorquín, sino menorquín. El pequeño Imran nació a las 00.45 en el Hospital Mateu Orfila de Maó, con casi cuatro quilos, 3,96.

Luego llegaron Ethan, a las 2:10 en el hospital de Inca; Axel, a las 04:15 en el hospital Can Misses de Eivissa; y a las 04:45 nació Laura en el hospital de Son Llàtzer.

En las clínicas privadas de Mallorca, los primeros bebés no llegaron hasta pasadas las 10 horas.

Lara, primer bebé de España

El primer bebé español del año fue catalán. La pequeña Lara nació durante las campanadas, pasado un segundo de la media noche, en el hospital Santa Caterina de Salt (Girona). Con escasa diferencia llegó Alejandra, en Madrid.

Tras ellas, llegaron Carlota, en Málaga, y Abed·lahe, en Gandía, cuyos partos concluyeron durante el primer minuto de 2017.