El fósil llegará a Mallorca durante el primer trimestre de 2017

El fósil del fragmento del cráneo del raro reptil de hace 260 millones de años llegará al Museo de Ciencias Naturales de Sóller durante el primer trimestre de 2017. A pesar de que todavía no se conoce con exactitud el día o la semana en que arribará a la isla, desde el centro isleño avanzaron ayer que la fecha de recepción se conocerá en las próximas semanas y que la pieza llegará directamente desde Alemania, lugar en el que se encuentra ahora. Asimismo, como suele hacerse en estos casos, se realizará una réplica del fósil con algún tipo de resina, quedando, eso sí, el original en Mallorca. Cabe recordar que los restos de este captorhínido, animal que podría medir hasta dos metros de longitud, fueron hallados en 2002 por una turista residente en Mallorca que decidió llevárselos a su lugar de origen, Alemania, decisión que suscitó la polémica entre los especialistas. Además, "teníamos evidencias de otros reptiles, pero no se había encontrado restos de un captorhínido en la isla. Estamos ante un hallazgo que da más valor al patrimonio paleontológico, a veces olvidado y considerado el hermano pobre de la arqueología. Un descubrimiento que da más riqueza aún a la Serra de Tramuntana", remarcó hace unos días la gerente y conservador del Museo de Ciencias Naturales de Sóller, Carol Constantino. El hallazgo y características de este fósil perteneciente a los captorhínidos, que existieron hace unos 300 millones de años y hasta finales de Pérmico –hace 250 millones de años– han sido publicadas en el Journal of Vertebrate Paleontology, considerada la revista científica de referencia en paleontología de vertebrados.