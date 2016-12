'Cupido' dispara suerte en Magaluf

En Magaluf, Cupido no dispara flechas de amor. En Magaluf, Cupido reparte suerte. Porque así, como el personaje mitológico, es como se llama el establecimiento de la administración 60.265 del núcleo calvianer, donde se vendió uno de los cuatro décimos expedidos en Mallorca con el 04.536, agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad.

Uno de los cuatro segundos premios caídos en Balears lo hizo en uno de los pocos locales que se mantiene abierto todo el año en el núcleo turístico de Calvià. En contraste con las vacías calles de Magaluf, Cupido estaba ayer más vivo que nunca.

El propietario de esta administración de lotería, Javier Cañuete, conocido también como Cupido por algunos de sus clientes, celebró acabar el año de la misma manera que lo empezó: repartiendo suerte. A principios de año, el 23 de enero, le tocó entregar 1,2 millones de euros por un primer premio de la Lotería Nacional. En esta ocasión, el décimo del Gordo vendido a través de su terminal electrónica trae a Magaluf un premio de 125.000 euros.

¿El ganador de este segundo premio? Cupido no está muy seguro de quién puede tratarse. El agraciado no se pasó ayer por su establecimiento. Sin embargo, el dueño de esta administración de lotería está convencido de que se trata de un vecino de la zona: "Es de por aquí, no se sé si es un grupo de amigos, pero es de aquí", repasó Cañuete.

Que el ganador no se pasara por la administración no impidió que Javier Cañuete celebrara junto a su madre Puri y a los clientes presentes haber repartido uno de los cuatro premios más elevados del archipiélago de la Lotería de Navidad de este año. "Si nos hubiera tocado a nosotros, estaría sacando la langosta", bromeó Puri.

Langosta no hubo, pero, por supuesto, no faltó el champán, que fue a cargo de Cupido, y brindis con quien se acercara.

Mirando ya al Niño

Seguía oyéndose a los niños de San Ildefonso cantar los últimos números de la pedrea por el televisor, mientras iban llegando clientes habituales para felicitar a Cupido de que el azar haya vuelto a sonreír a su administración.

El goteo de conocidos se fue sucediendo durante toda la mañana y, ya que estaban, todos aprovecharon para comprar la lotería del Niño. ¿El número que brillaba ya en el mostrador de Cupido para el sorteo del Día de Reyes? Naturalmente, el 04.536, que nunca se sabe cómo de caprichosa puede llegar a ser la suerte.