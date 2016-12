Las fuertes lluvias desbordan el Segura en Alicante

El episodio de gota fría –tal y como lo definió la Universidad de Alicante– que asoló ayer a la Vega Baja, y en especial a Orihuela, llevó al Segura a alcanzar y superar su cota máxima en la noche de ayer a su paso por el municipio, lo que ha obligado esta noche al realojo de 4 vecinos en el albergue abierto por Cruz Roja. Los cuatro vecinos desalojados son del barrio de Mariano Cases. Anoche, el agua superaba los seis metros de altura, la Policía retiraba coches y colocaba vallas y se solicitaba respaldo a los Bomberos.

En la zona de Puente del Rey, a las afueras de la ciudad, la Policía Local comenzó a última hora de la noche a desalojar a los curiosos que durante toda la jornada se acercaron para contemplar un fenómeno que, en palabras del edil de Emergencias, Víctor Valverde, no se había visto en Orihuela "desde la riada del 87". Si bien el cierto que el desbordamiento no fue, al menos al cierre de esta edición, como entonces, sí hubo salida de agua en algunos puntos donde el cauce se estrecha o donde la corriente hacía pequeñas olas a causa de los meandros y la estrechez, como en las inmediaciones de la sede de la Policía Local, a las afueras. El otro punto crítico del Segura estuvo en la zona de El Reguerón, que mantuvo y mantiene en vilo a los equipos de Emergencias aunque "parece que ha aguantado", apuntó Jesús Rodríguez, el coordinador municipal. De hecho, se alertó a los vecinos del barrio de Mariano Cases de que se preparasen para una posible evacuación provocada por el desbordamiento del río en esta zona sin que finalmente hiciese falta, al menos, al cierre de esta edición. Lo que sí hubo que acometer es el cierre de la carretera hasta esta zona de Orihuela por las inundaciones causadas por las precipitaciones.

Las lluvias remitieron a lo largo de la tarde, si bien se alcanzaron los 75 litros por metro cuadrado a lo largo de toda la jornada, lo que supuso, según palabras del alcalde, Emilio Bascuñana, un acumulado de unos 100 litros en las últimas 24 horas. La lluvia dio cierta tregua a última hora de la tarde y al menos hasta las primeras horas de la noche. Sin embargo, la preocupación de la brigada de Emergencias no pasa tanto por las precipitaciones en Orihuela como en la Vega Media, en los alrededores de Murcia y la Vega Alta, donde las lluvias sí fueron una constante durante toda la jornada.

La previsión, según Pedro José Cascales, meteorólogo de MeteOrihuela y miembro del Centro de Coordinación Operativo de Emergencias Municipales (Cecopal), es de que la lluvia no remitirá a lo largo de la jornada de hoy. También se esperan lluvias para esta madrugada, por lo que no se descartaba, al cierre de este periódico, que el desbordamiento fuese mayor. "He hablado con la Confederación Hidrográfica del Segura y la previsión que manejan es que el nivel del agua siga creciendo a su paso por Orihuela", apuntó Cascales en la noche de ayer. Sin embargo, a medianoche, el nivel de alerta del Plan de Inundaciones se mantenía en el nivel 1 desde cerca de las 14 horas de ayer, tras activarse el nivel 0 la prealerta a media mañana.

Los vecinos de la zona de Puente del Rey evacuaron en su gran mayoría los garajes ante el temor de que los desbordamientos provocasen el inundación de las cocheras y "por si acaso llega la sangre al río. Nunca mejor dicho", apuntó un residente.



Daños

Aunque no hubo que lamentar en la jornada daños personales, la lluvia también causó inundaciones en otras zonas de la ciudad y obligó a cortar carreteras, como la zona del camino viejo de Almoradí. El acceso y salida de Orihuela por la Nacional-340 también quedó clausurado y se espera que no se hasta lo largo del día de hoy, cuando se restablezca la circulación. También se cerró la carretera hacia Redován, y la CV-95, que une Orihuela por Bigastro, a la altura del Reguerón. Asimismo, se registraron caídas puntuales de cascotes y algún que otro imbornal tuvo que ser desatascado al colapsarse por el arrastre de basuras que taponaban las entradas de agua.

Los colegios y centros de Secundaria y Formación profesional permanecerán cerrados hoy ante la previsión de que las lluvias no cesen en la ciudad. También lo harán centros culturales de la ciudad, incluido el Teatro Circo, La Lonja y la Biblioteca María Moliner. Hasta el Colegio de Abogados de Orihuela alertó ayer de que se suspenderían todos los juicios previstos para hoy en el Palacio de Justicia de Orihuela. La lluvia fue más intensa en Orihuela Costa, donde causó desplomes en los acantilados en varios puntos de las playas de la ciudad, la inundación del acceso subterráneo desde el Ayuntamiento hacia el litoral o el colapso de la rambla de Campoamor, como es habitual.