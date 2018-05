Moreno: "Todo lo que diga de más, es una motivación extra para el rival"

"Todo lo que diga de más, puede ser una motivación extra para los posibles rivales".no quiere dar ninguna pista de cara a los play-off. Ni preferencia en los rivales, ni en el calendario, ni en la preparación. Moreno es una tumba que se repite a sí mismo la misma frase: "Solo estoy pendiente del. Queremos terminar bien la Liga regular".

Pese a que el técnico del Real Mallorca tiene ya todo planificado en su cabeza, y el encuentro de este sábado es un mero trámite antes de las eliminatorias por el ascenso, el de Massanassa se ha mostrado muy prudente este mediodía. "De verdad que no quiero estar muy pendiente de los posibles líderes, porque a día de hoy tan siquiera están asegurados en el resto de grupos. No queremos ocupar mucho tiempo en eso. Tenemos la obligación de preparar el partido del Zaragoza con las máximas garantías", ha sentenciado.

A pesar de su empecinamiento en no mostrar sus preferencias en los play-off, a Moreno se le ha escapado alguna frase reveladora durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Son Moix: "Quizás de reojo estaremos algo pendientes de lo que pase este fin de semana, pero por nuestra parte, no será hasta el sábado cuando podamos empezar a trabajar en los partidos del play-off".

Sobre el once que el técnico rojillo sacará este fin de semana en la Ciudad Deportiva de Zaragoza, Moreno tampoco ha querido dar nombres. "Vamos a hacer el once que creemos que va a ser el mejor ppara este partido, con plenas garantías. ¿Si eso va a implicar algún cambio respecto al último partido? Pues seguro que va a haber algún cambio, o muchos, ya veremos. Pero eso no quiere decir que demos descanso ni que estemos pensando ya en el partido siguiente. Simplemente pensamos que para este partido el mejor once es el que vamos a poner en liza en el partido del sábado. Hemos valorado muchísimas cosas y pongamos a quien pongamos sabemos que vamos a poner un once de garantías", ha señalado.

Ya para acabar, Moreno ha volado también que el club cobre entradas a los socios en un partido tan trascendental: "El club hace lo que cree que tiene que hacer y evidentemente pues la gente elegirá lo que tenga que elegir. Lo que tengo claro es que nosotros necesitamos a nuestros aficionados, los necesitamos y mucho. Van a ser una parte muy importante en lo que podamos o no conseguir.