Abdón Prats: "Me hace mucha ilusión devolver al club de mi vida donde debe estar"

R Es un simple golpe que al final te dura tres o cuatro días después del partido, no creo que me impida estar en condiciones para el encuentro ante el Zaragoza.

P De todas formas, lo de este sábado ante el Deportivo Aragón, se lo deberían tomar como un partido de transición.

R Está claro que nosotros tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido de ida del play-off, pero también tenemos un encuentro importante este sábado y la intención es sumar un triunfo para poder contar con la mayor cantidad de puntos posible. Nuestra intención es ir a Zaragoza a lograr la victoria.

P ¿Se quitaron un peso de encima certificando el campeonato el pasado domingo?

REs evidente de que sí. Se trataba de nuestro primer objetivo desde el inicio de la temporada. Hemos demostrado que somos humanos y que hemos pasado por algunos baches. Nos costó más de lo esperado certificar el campeonato, pero finalmente lo conseguimos delante de nuestra afición, lo que hizo que fuera una mañana inolvidable.

P ¿Certificaron la primera plaza más tarde de lo esperado?

R Es verdad que a lo largo de la temporada hemos tenido muchos puntos de diferencia con respecto a nuestros máximos perseguidores, pero creo que ha llegado cuando tenía que llegar. No logramos certificarlo en Sabadell porque el destino no quiso, pero creo que para la afición y para los mallorquinistas era mucho más bonito que se produjera en casa y en Son Moix, para que ellos también pudieran recordarlo.

P Por la celebración que tuvo lugar sobre el césped, no quedó ninguna duda de que se trataba de un logro muy deseado.

R Sí. Teníamos muchas ganas de poder conseguir este primer objetivo, porque es el primer paso firme hacia el ascenso. Fue una celebración muy bonita y todo el plantel lo vivió con mucha alegría. Ver a la afición cómo lo sentía, para nosotros fue lo más.

P Suya es la frase: "Si ascendemos hundimos la isla".

R Sí, por supuesto, y me ratifico. Un ascenso con el Mallorca, sea en la categoría que sea, creo que debe celebrarse lo máximo posible.

P ¿Cómo están viviendo esta semana de transición?

R Está claro que no tenemos la misma tensión que la que teníamos en los días previos a viajar a Sabadell, o durante cualquier otro encuentro de la temporada. Esta semana no contamos con la misma presión, pero nosotros viajamos a Zaragoza con la intención de rascar los tres puntos.

P Se trata de un encuentro en el que se deberían evitar posibles lesiones o sanciones.

R Todos estamos disponibles. Mi intención es entrenar al máximo para que el míster me ponga, en ese sentido yo no voy a cambiar nada. El jugador siempre quiere jugar y mejorar sus números. Así que si el míster decide ponerme, bienvenido sea.

P ¿Cómo se afronta un play-off?

R Sobre todo con tranquilidad. Sabemos que el mínimo fallo puede acarrear un gol en contra que valga la eliminatoria, pero cuando termina el partido, todo se debe quedar ahí. Evidentemente la tensión es diferente, pero es un partido más y hay que intentar disfrutarlo como si fuera uno de Liga.

P ¿Es más fácil afrontar este tipo de partidos con una plantel con experiencia?

R Claro que sí. Los jugadores con experiencia pueden ayudar a esos compañeros que no hayan jugado todavía en este tipo de escenarios. Yo también me considero un jovenzuelo (ríe), pero es verdad que ya cuento con algo de experiencia en momentos como estos. De todas formas creo que los jóvenes de este equipo han demostrado que no son de achicarse ante este tipo de situaciones, así que por ese lado estamos muy tranquilos.

P Si entre los tres actuales líderes del resto de grupos, pudiera descartar a uno de ellos (Rayo Majadahonda, Mirandés o Cartagena), ¿cuál sería?

RYa hace varias semanas que me plantean esta cuestión, pero no tengo preferencia alguna, lo digo en serio. El que tenga que venir, que venga. De todas formas, en el resto de grupos todavía no está ni decidido el liderato, así que decir un nombre u otro resultaría algo extraño. Al final serán once contra once y hay que jugarlo sea cual sea el rival.

P Y si le dan a elegir entre jugar el primer partido de la eliminatoria dentro de casa o fuera, ¿qué prefiere?

R Eso lo tengo claro. Primero me gustaría jugar el partido de la ida fuera, porque si va todo bien, la vuelta en casa, con el apoyo de la afición, es un plus incuestionable. Si podemos ascender en casa creo que será mucho más bonito. Toda esa afición que quizás no pueda acompañarnos fuera, me gustaría que disfrutara del ascenso viviéndolo de muy cerca. De todas formas, el sorteo es el sorteo, y pase lo que pase debemos ir a muerte de todas la maneras.

P Decía Raíllo que, si logran el objetivo del ascenso, prometía hacer un vídeo afeitándole el bigote. ¿Qué promete usted?

R Algo he oído sí (ríe). La verdad es que no lo he pensado mucho, pero creo que si yo cedo a que me afeite el bigote, él debería acceder a que le rapara toda la cabeza. Me parecía algo bastante justo para ambas partes.

P ¿Cómo considera que llega el equipo físicamente a este tramo final de la temporada?

R Muy bien. Durante la temporada el cuerpo técnico ha tenido todo muy bien planificado. Es cierto que hemos tenido unos meses no tan buenos, pero al final hemos obtenido resultados positivos y los rivales no han podido alcanzarnos en la tabla. Creo que todos los compañeros llegamos en las condiciones óptimas para afrontar estos encuentros. Dani Pastor, que es el encargado de llevar un poco todos estos aspectos, es un preparador físico muy profesional, lo tiene todo muy controlado, así que no creo que haya ningún problema relacionado con esto.

P Lo que sí da la impresión es que usted llega en su mejor momento. Tres goles en los últimos tres partidos.

R Eso es algo que me da mucha confianza. Tengo mucha ilusión por lograr los objetivos que se ha impuesto este club. Todo eso es un plus dentro del campo.

P Un delantero vive del gol. ¿Le genera presión esa frase?

R Un buen delantero sabe convivir con ello. Es verdad que he vivido algún tramo a lo largo de la temporada que no he estado tan acertado de cara a portería, pero en ese sentido, nunca me he obsesionado. Mi función, si no marco, es ayudar con trabajo, y en ese sentido creo que puedo estar tranquilo.

P Durante la pretemporada, viendo a Cedric, daba la sensación de que usted no sería indiscutible para Moreno.

R Cedric ha hecho un gran año, pero quizás no ha tenido tanta suerte de cara a portería. Yo desde un principio tuve claro que si mi función era ayudar desde el banquillo, asumiría ese rol encantado, siempre y cuando viera que el equipo estuviera haciendo las cosas bien. Yo siempre he confiado mucho en mí y en verano era consciente de que un pequeño problema muscular me impidió realizar la pretemporada en condiciones, pero sabía que con trabajo e insistencia podía llevarme la titularidad y aprovecharla.

P Por cómo celebra los goles, da la sensación que, si hay a alguien dentro de esta plantilla al que le hace especial ilusión que el equipo suba, ese es a usted.

R Bueno, soy mallorquín, he vivido muchos momentos bonitos en este club, también viví el descenso de Primera a Segunda y la verdad es que me hace especialmente ilusión poder devolver al club de mi vida donde creo que debe estar, que no es Segunda. Ahora las circunstancia son estas, pero creo que el club va por buen camino. El otro día, por ejemplo, celebré mi último gol con mucha rabia, pero lo hice porque significó mucho para mí y creo que para todo el mallorquinismo.

P ¿Se le pasa por la cabeza tener que alargar la eliminatoria por el ascenso un mes más?

R La verdad es que no. Viendo a los compañeros que tengo al lado, teniendo en cuenta cómo hemos trabajado a lo largo de toda la temporada, si estamos bien, algo raro tendría que pasar para que el resultado que se diera no fuera positivo para nuestros intereses. Evidentemente los rivales nos lo van a poner difícil, pero si queremos estar el año que viene en Segunda División, no queda otra que demostrar que estamos a un nivel superior que el resto de rivales.

P ¿Cómo se ve la temporada que viene?

R No me lo he imaginado todavía, porque ahora mismo estamos muy centrados en lo que tenemos entre manos. De todas formas, no te voy a mentir. Uno se imagina consiguiendo todos los objetivos, jugando en Segunda División, viajando a estadios con historia y disfrutando del fútbol vistiendo estos colores en la Liga de Fútbol Profesional.

P Si se diera el caso de que el Mallorca no lograra este año el ascenso, ¿se ve otra temporada jugando en Segunda B?

R Yo hice el esfuerzo por venir aquí, habiendo podido quedarme en Segunda División y creo que como mallorquinista no tendría ninguna duda en volver a intentarlo. De todas formas no me entra en la cabeza que esa sea una opción. Todo irá muy bien y no tengo ninguna duda de que subiremos esta temporada.