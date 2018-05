El Mallorca espera a su campeón

El, brillante, conocerá el próximo lunes, en elque se celebrará a las cuatro y media de la tarde en la sede de la Federación Española, a suque debería llevarle a Segunda A. Conseguido el objetivo y a la espera de disputar ely ya hace varias jornadas descendido, el próximo sábado a las 13 horas,y sus ayudantes examinarán con lupa a sus posibles rivales.

Ninguno de los líderes de los otros grupos ha sellado la primera plaza, pero los que en estos momentos se encuentran en lo alto de la clasificación lo tienen muy bien para disputar la eliminatoria de campeones.

El que mejor lo tiene es el Cartagena, líder del grupo IV. Con tres puntos de ventaja sobre el Marbella, salvo milagro, la primera plaza es suya. Y es que el domingo recibe al Écija, un equipo que en estos momentos ocupa plaza de play out de permanencia. Se hace difícil pensar que el Cartagena, que a priori es el rival que no querría el Mallorca, no consiga el punto que le falta.

En el Grupo I, el Rayo Majadahonda parte con ventaja sobre su gran rival, el Deportivo Fabril. Separados por un punto, ambos visitan a rivales que se juegan la permanencia. El conjunto madrileño viaja a Ferrol, antepenúltimo, y el filial del Deportivo se enfrenta al Toledo, en zona de play out de permanencia. No serán partidos fáciles para ninguno de los dos, aunque debe prevalecer la privilegiada posición de ambos.

La situación en el Grupo II parece similar a la del grupo anterior, porque los dos primeros están separados solo por un punto. Pero es diferente. Y lo es porque el líder Mirandés recibe en Anduva al Gernika, séptimo clasificado y desde hace muchas jornadas sin opciones de meterse en el play off de ascenso. Es verdad que el conjunto de Miranda de Ebro debe ganar porque el Sporting B se encuentra a un solo punto, pero no parece probable que se produzcan sorpresas ante un rival que ya hace tiempo que piensa en las vacaciones. El filial del Sporting recibe al Arenas, otro equipo que no se juega nada. El conjunto asturiano debe ganar para, si no puede asaltar la primera plaza, al menos conservar la segunda, acosado por una Real Sociedad B que visita a un descendido Peña Sport.

Lo más probable es que el cuerpo técnico del Mallorca se distribuya este fin de semana por los campos de los equipos que pueden tocar en suerte. El equipo rojillo, ya campeón, visita el próximo sábado al Deportivo Aragón en el único partido en el que no hay nada en juego. Habrá que ver si Moreno alinea a su equipo de gala o reserva a varios jugadores para evitar que alguno se lesione y no pueda jugar el play off.