Vicente Moreno: "Todavía nos queda lo más importante"

Pocas veces se vio tan relajado al técnico del Mallorca,, después de un encuentro, aunque dejó claro que les queda mucho por hacer.Desde el primer día sabíamos cuáles son los objetivos. Venimos todos con una idea clara de cuáles son los objetivos y había que ir dando pasos hacia adelante.después jugarlo en la mejor posición posible, que es hacerlo como campeón, y ahora quedan objetivos por cumplir. Somos conscientes de que todavía nos falta lo más importante y hasta que no se certifique lo que buscamos todos,Estamos contentos, tranquilos, pero con las ideas claras y conscientes de que nos queda mucho", reflexionó ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix.

El valenciano aplaudió a sus pupilos por la trayectoria que han tenido en este curso. "Les he felicitado. Ellos estaban muy contentos, se han sacrificado y este era el momento que todos esperábamos. Hay mucho trabajo detrás de todos, hemos tenido lesiones de jugadores importantes y hoy -por ayer- están muy felices porque se lo han ganado. Felicito a mis hombres porque ellos son los culpables de que estemos arriba", apuntó. Preguntado acerca de si en el duelo de la última jornada hará rotaciones pensando en la eliminatoria de campeones, el preparador fue claro. "No daremos descanso a nadie. Todos los partidos son importantes, pero posiblemente daremos un descanso de dos o tres días a los jugadores. Para el partido de Zaragoza haremos el mejor equipo pensando en el playoff, pero primero hay que pensar en el Zaragoza", comentó.

Moreno, que no quiso mojarse acerca de las preferencias en el play-off de ascenso, agradeció el apoyo del mallorquinismo en Son Moix. "Estoy muy feliz por nuestros aficionados. Mucha gente no valoraba mucho lo que estábamos haciendo. Sin embargo, he visto muchas caras de felicidad y eso me alegra mucho. Hemos pasado malos momentos todos y ahora hay que darles otra gran alegría", apuntó.

Por su parte, Abdón Prats, que marcó un gol y dio la asistencia del segundo, solo piensa en el ascenso. "Vine para vivir momentos como este en mi equipo y en el equipo de mi isla. Esperemos que podamos disfrutar de otros bonitos momentos que llegarán", dijo. "Invito a los muchos mallorquinistas que hay para que vengan a Son Moix", concluyó.