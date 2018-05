Sarver: "Esto solo es el inicio en el Mallorca"

al mallorquinismo de cara al proyecto del club tras proclamarse campeón del grupo tercero de la Segunda B y dos semanas antes de afrontar la eliminatoria de ascenso a Segunda. ", ha afirmado en unas declaraciones en la web de la entidad.

El propietario de la entidad ha dejado claro que todo pasa por regresar a la Liga de Fútbol Profesional. "Nuestro objetivo desde el inicio de la temporada es ascender y ahora tenemos dos partidos muy importantes para conseguirlo", ha asegurado. El estadounidense se ha felicitado por el triunfo ante el Badalona. "Ha sido un partido fantástico. El equipo ha jugado muy bien y esta victoria nos deja en una muy buena posición de cara a los playoffs de ascenso", ha explicado antes reclamar a los hinchas el apoyo en este tramo decisivo del curso. "La afición ha estado muy bien y ahora necesitaremos toda su energía en el campo. Es importante que vengan a ver los partidos cuantos más aficionados mejor", ha señalado.

Sarver ha desvelado que su presencia en la isla se debe solo al duelo ante los catalanes: "He venido a ver este partido porque no me lo quería perder. Sabía que era muy importante y he querido estar en el estadio". El banquero, que fue saludado por toda la plantilla tras el encuentro, vio la primera parte del encuentro en el palco y la segunda en la zona VIP. "He querido ver la segunda parte a pie de césped, desde el córner vip. Es una espacio muy bonito para vivir una experiencia única. Lo he disfrutado mucho", ha concluido.