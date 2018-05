Una jornada de campeonato

Hoy debe ser un gran día para el Mallorca., acabar como primero de grupo y ganarse el derecho a disputar la eliminatoria de campeones para subir a Segunda., a diferencia de la semana pasada, cuando el equipo falló en Sabadell en uno de los peores partidos de la temporada.

Las cuentas son muy fáciles. Si el Mallorca gana o empata acabará como líder a falta de la última jornada, que sería intrascendente ante el colista Deportivo Aragón. Incluso perdiendo, el equipo rojillo finalizaría primero siempre que el Villarreal B cayera en su campo ante el Peralada, un resultado poco probable, por otro lado.

El Mallorca quiere sellar la primera plaza hoy para centrarse en la eliminatoria por el ascenso ante el campeón de uno de los tres grupos restantes. Sería la situación ideal para Moreno, un entrenador que lo tiene todo estudiado hasta el mínimo detalle y podría centrarse en seguir a los posibles rivales para la hora de la verdad, la eliminatoria del ascenso.

El técnico valenciano, que el viernes aseguró que no sienten más presión que en otros partidos porque siempre la han tenido, confiará probablemente en los mismos que perdieron el pasado domingo en la Nova Creu Alta. En principio no hay motivos para que Salva Ruiz ceda su sitio a Bonilla en el lateral izquierdo ya que no fue precisamente de los peores en Sabadell. Y Lago formaría pareja atacante con Abdón, por lo que Álex López, desconocido desde su reaparición tras cumplir cuatro partidos de sanción, esperaría de nuevo su oportunidad en el banquillo.

Moreno admitió al final del último partido que la culpa de la derrota ante el conjunto arlequinado era suya por no haber sabido transmitir la importancia del encuentro. Unas declaraciones que sorprendieron porque si a estas alturas de la película hay que mentalizar a los jugadores de lo mucho que se juegan, da que pensar. Parece que esta vez no va a ocurrir por las palabras del técnico y los jugadores a lo largo de la semana. La plantilla quiere cerrar la primera plaza ya y preparar con tiempo la eliminatoria del ascenso. Jugárselo todo ante el Deportivo Aragón, por muy colista que sea, implicaría que el equipo no llega bien al tramo decisivo de la temporada.

El equipo confía en su trayectoria en Son Moix. A diferencia de cuando debe desplazarse, el Mallorca es fiable ante su afición, y hoy no debe ser diferente a la de la mayoría de domingos.

Delante tendrá el Mallorca a un equipo "difícil, muy físico", como lo definió Moreno, y que llega a Palma con la intención de mantenerse vivo en su intento de meterse entre los cuatro primeros. Sexto clasificado, se encuentra a dos puntos del Cornellà, cuarto, que hoy recibe al Atlético Baleares. Prácticamente solo le sirve la victoria al equipo de González, que cuenta en sus filas con el exmallorquinista Uche.