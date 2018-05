??? Vicente Moreno: "Sería precioso ganar el campeonato este domingo en Son Moix con nuestra afición"

tiene claro que si else proclama el domingo campeón es motivo de celebración, "aunque nos quedarán cosas por hacer"., sea en la categoría que sea", ha afirmado este mediodía en rueda de prensa en Son Moix.¿Desde cuándo el Mallorca no es campeón?", ha preguntado a los periodistas. Cuando se le dijo que desde 1981, cuando se proclamó campeón de Segunda B, se ratificó en que "no es tan fácil". "A mí me gusta ganar, y cuando gano a mis hijos al parchís me pongo contento, o sea que imaginaos", ha señalado.El técnico valenciano afronta el partido ante elcon el "objetivo de ganarlo y no pensar más allá. Si lo hacemos, todo lo que vendrá será positivo". Respecto a si la presión puede afectar a sus jugadores, como lo hizo el pasado domingo en, Moreno ha sido claro: "La idea a principio de temporada era llegar a un momento en que te juegas cosas.. Si lo es, bienvenida sea. Y a disfrutar".Se le ha insistido si el hecho de jugarse el título ante la afición supone un plus de responsabilidad: "Es que. No varía nada. Contamos con jugadores con experiencia y no nos va a afectar la trascendencia del partido, aunque esto es deporte y estamos expuestos a tener un mal día".Moreno, que no ha querido recordar el mal partido en la, donde el equipo disponía de la primera pelota de partido -"estamos centrados en el Badalona, todo lo que teníamos que decir ya lo hemos hablado", ha dicho-, se ha referido a si, esta vez sí, ha transmitido a sus jugadores la importancia del partido: "Es la misma que la semana pasada, lo importante es llegar bien al partido., ha bromeado.El técnico de Massanasa, que considera el partido "bonito para el aficionado después de años de sufrimiento más que de disfrutar", ha admitido que algún día se le ha hecho largo después de perder en Sabadell. "El domingo se me hizo muy largo, y el martes, que no haces trabajo de campo, también. A partir del miércoles ya me pasó más rápido.. Solo equipos como el Real Madrid o Barcelona pueden sentir esto".Moreno ha comparado la presión que pueda vivir en el Mallorca con la que experimentó en el, al que ascendió a Segunda: "La presión es la que se pone uno, yo el primero. Es imposible que los de fuera pongan más presión de la que nos ponemos nosotros", ha concluido.