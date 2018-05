Cort se planta en 10 millones para los copropietarios del Lluís Sitjar

La Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar rehúsa, por el momento, aceptar la oferta del Ajuntament de Palma por el solar del desaparecido estadio del Real Mallorca . Pese a que la asamblea que se celebró ayer por los copropietarios, en un principio debía servir para analizar la oferta de Cort (9,7 millones de euros) y votar a favor o en contra de la misma, finalmente la resolución queda aplazada para el mes de julio, tiempo en el que los copropietarios deberán decantarse por aceptar o no la oferta del consistorio palmesano.

"Lo mejor es reflexionar sobre todo lo que hemos oído hoy aquí. Durante la primera o la segunda semana de julio volveremos a reunirnos y será entonces cuando tomaremos una decisión", resumió Joan Aguiló, presidente de la Asociación de Copropietarios. Si Cort se hace con el 51% de los títulos, la compra se hará efectiva; por el contrario, si no se alcanza ese porcentaje, la propuesta del Ajuntament se disolverá.

A la asamblea, celebrada ayer por la tarde en el salón de actos del Colegio de Sant Francesc, asistieron el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y el regidor de Urbanismo, José Hila, quienes defendieron la postura de Cort ante los cerca de 270 copropietarios del Lluís Sitjar. "Como ya sabrán, el precio de la tasación que ha hecho el Ajuntament de Palma es de casi 10 millones de euros. Nosotros solo compraremos si contamos con un 51% de los títulos. Sé que se habla de una tasación de 2010, en la que la valoración fue mucho mayor, pero esos documentos ya no están vigentes, han pasado ocho años y el precio del mercado ha variado. Ustedes no están obligados a vender, ni nosotros a comprar, nuestra única intención es solucionar un problema que lleva mucho tiempo enquistado en Palma", valoró Noguera.

"Nosotros no venimos a negociar, solo ponemos una oferta sobre la mesa. No queremos engañar a nadie. La tasación que se hizo en 2010 no es la misma que se puede hacer a día de hoy. El precio es el que es, si no se acepta, la inversión del Ajuntament se dirigirá hacia otros ámbitos. El Mallorca nos ha comunicado que está dispuesto a aceptar la oferta de Cort (el club bermellón cuenta con el 32% de las acciones), pero si no llegamos a adquirir el 51% de los títulos, sería algo inviable para nosotros ", reflexionó por su parte Hila.

Desde un principio, los copropietarios del Sitjar se mostraron muy reticentes a aprobar la propuesta realizada por Cort. Los 9,7 millones de euros distan mucho de las pretensiones del presidente de la asociación, Joan Aguiló, quien argumentó su discurso basándose en un dictamen de 2010, firmado en la legislatura de Aina Calvo. "Siempre he creído que cada título debe tener una valoración que ronde los veinticinco mil euros. Desde hace unos días contamos con un dictamen urbanístico solicitado por el Ajuntament de Palma en 2009 y presentado en febrero de 2010, en el que se expresa que cada título debería sobrepasar los veintiséis mil euros (14.799.633,77 por el valor total de la finca). En ocho años no puede haber una diferencia tan abismal. Sé que en su momento dije que votaría lo que quisiera la mayoría, pero hoy les digo que no. Me niego a aceptar la oferta de Cort", reflexionó Aguiló ante los copropietarios.

El discurso de Aguiló se vio respaldado por el abogado de la Asociación, Ramón Perpiñá, quien invitó a los asistentes a la reflexión. "Si hace ocho años el Ajuntament decía que ese solar valía una cantidad, es incomprensible que ahora ofrezcan esta otra. Cort quiere evitar que se valore si la oferta que hacen es justa o no lo es, lo único que les interesa a ellos es que se acepte".

A los copropietarios del Lluís Sitjar hubo ciertas aseveraciones de José Hila que no les sentaron nada bien, por ejemplo cuando el regidor de Urbanismo y teniente de alcalde llamó a la "generosidad" de los mismos para aceptar la oferta del consistorio. "Si los copropietarios tuvieran la generosidad de vender sus acciones al Ajuntament, creo que se valoraría positivamente el hecho de que existiera un nuevo parque en Ciutat gracias a ellos", espetó Hila.

O cuando se les comunicó cuánto tiempo tardarían en recibir el dinero por la venta de los títulos. "Ese es un proceso lento que se alargaría lógicamente entres dos y tres años", reconoció entre el asombro de los allí presentes. Otro de los temas que se trató largo y tendido durante las dos horas y media que duró la asamblea fue la posibilidad de realizar una permuta del Estadio Municipal de Son Moix a cambio de los terrenos del Sitjar, una posibilidad que Hila descartó tajantemente.

"Los técnicos nos dijeron que la permuta no era posible, ni jurídica ni económicamente. El valor de los dos inmuebles a día de hoy es muy diferente, entre ambos hay una diferencia de más del 30%, por lo que la opción de la permuta es totalmente inviable", señaló nuevamente Hila.

Joan Aguiló presentó la posibilidad de apostar por una tercera vía. Pedir al consistorio palmesano llevar el caso a un juzgado para que fuera este el encargado de hacer una valoración de los terrenos. "De esta forma conoceríamos el precio justo que debería tener el solar y nuestros abogados podrían defender nuestros intereses", argumentó el presidente de la Asociación, una opción presentada en el inicio de la asamblea y que finalmente se quedó en el olvido.

El solar del Lluís Sitjar seguirá siendo un tema enquistado en Ciutat. En julio los copropietarios deberán tomar una decisión, pero parece complicado que se llegue a un acuerdo con el Ajuntament. Cort solo necesitaría que un 19% de los poseedores de títulos aceptara, puesto que el Mallorca está dispuesto a vender. En dos meses se tomará una decisión.