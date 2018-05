Lago Junior: "Tengo una espina clavada con esta afición y este año pienso arreglarlo"

Es uno de los pocos supervivientes del equipo que la pasada temporada descendió a Segunda B. Desde entoncesreconoce sentirse en deuda con la afición mallorquinista, algo a lo que le puede poner solución en las próximas semanas.

P ¿Cómo se encuentra el equipo tras el palo del pasado domingo?

R Estamos tranquilos. Para nosotros era un partido importante porque podíamos hacer campeones, nos llevamos una gran decepción. Fue un palo muy grande para todo el mundo. Lo que debemos hacer ahora es pensar en el encuentro del próximo domingo ante el Badalona, intentar ganar como sea para darle una alegría a nuestra afición y quedar campeones en nuestro campo, que sería algo muy bonito.

P Dio la sensación de que incluso lo buscaban.

R Nada de eso. Nuestra intención siempre ha sido hacer campeón lo antes posible para tener el máximo tiempo para preparar los partidos del play-off, pero el fútbol ha hecho que las cosas se dieran así y nuestro único pensamiento se centra ahora en el Badalona.

P Durante estos últimos días se ha criticado la actitud que los jugadores tuvieron en el campo. ¿Qué le pasó al equipo?

R Creo que el equipo desde el primer minuto salió a ganar. Es verdad que el empate nos valía, pero nuestra intención desde el principio fue la de llevarnos los tres puntos. Al final esto es fútbol y si el rival está mejor que tú, lo lógico es que te gane, eso fue lo que pasó.

P Demasiada tensión dilatar el alirón a la última jornada de la competición. ¿Es algo que pasa por sus cabezas?

R Pasar puede pasar, el deporte no es algo matemático y nunca se sabe. Yo confío mucho en este equipo y sé que en casa somos muy fuertes rodeados de nuestra gente. La oportunidad que tenemos este domingo en casa creo que no la vamos a desaprovechar. Confío en que esta semana hagamos campeones como sea, sé que lo vamos a conseguir.

P ¿Qué esperan del Badalona? Es un rival que a día de hoy está jugándose el poder entrar en los play-off de ascenso a Segunda, no les pondrá las cosas nada fáciles.

R Llegas al final de la Liga y te das cuenta de que si no es de una forma es de la otra. Todos los rivales se juegan mucho en los últimos encuentros. Ellos necesitan la victoria para poder engancharse a los play-off y tenemos asumido que no se tratará de un enfrentamiento fácil. En nuestro campo y ante nuestra gente, la intención es que el Mallorca salga a darlo todo sobre el césped. Saldremos a muerte.

P A Vicente Moreno se le vio muy decepcionado en la rueda de prensa post-partido, ¿les ha transmitido el técnico esa sensación?

R Es cierto que el lunes mantuvimos una charla con él y estaba bastante decepcionado con todos nosotros, pero él ha sido jugador y creo que llegó a entendernos. Sabe que son cosas que pueden pasar en el fútbol. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de arreglarlo ahora, no dentro de dos semanas, o de tres, cuando estemos disputando las eliminatorias por el ascenso. Vamos a intentar arreglar lo que hicimos mal y mejorar lo que hicimos bien. Si cada uno da el 100%, vamos a poder ganar esta semana sin problemas.

P Al míster, que siempre tiene todo tan calculado, no le habrán sentado muy bien estos cambios de planes.

R Creo que el míster no tenía nada planeado, intenté hablar un poco con él y me dio a entender que no había nada calculado. Vicente Moreno es un entrenador que va cada semana partido a partido y que no tiene planeado este tipo de cosas.

P Por buscar el lado bueno de las cosas, lo positivo es que se va a llegar a los play-off muy enchufados.

R Si te soy sincero casi prefiero llegar a las eliminatorias por el ascenso en estas condiciones que yendo muy sobrados. Recuerdo el año que ascendimos con el Nàstic, quedamos campeones a falta de cuatro partidos para finalizar la temporada, y los tres siguientes encuentros encajamos ocho goles. Perdimos los tres encuentros que restaban, así que casi prefiero jugar con presión para llegar muy atentos a los play-off.

P Es inevitable echar un vistazo al resto de líderes de los diferentes grupos de la Segunda B, ¿desde el vestuario tienen alguna preferencia sobre el equipo al que les gustaría enfrentarse?

R Si un equipo queda campeón en su grupo, lo que está claro es que se trata de un gran conjunto y que ha hecho muchas cosas bien a lo largo de la temporada, así que creo que nos importa poco el rival que nos toque en las eliminatorias, somos conscientes de que vamos a tener que trabajar mucho para sacar el play-off adelante.

P Usted ya ha vivido la cara dulce y también la amarga de este tipo de eliminatorias con el Nàstic de Tarragona, ¿qué recuerda de aquellos partidos?

R El primer play-off que viví fue en el Eibar. Quedamos primeros, acabamos el campeonato sin haber perdido un solo encuentro y llegamos a la eliminatoria y empatamos fuera a 0 y en casa volvimos a empatar a 1. La siguiente fase fue ante el Alcoyano y volvimos a registrar los mismos resultados. No importa cómo llegues porque es una lotería. Lo que tenemos claro es que debemos afrontar estos duelos con mucha tranquilidad. Somos conscientes de que se tratará de partidos muy importantes y es ahí donde tenemos que tirar de nuestra experiencia. Debemos afrontarlos con mucha paciencia y demostrar lo que sabemos hacer.

P ¿Cómo se consigue esa tranquilidad de la que habla? ¿Ayuda que el equipo cuente con jugadores con sobrada experiencia en estas contiendas como Xisco Campos, Manolo Reina o el propio míster?

R Es evidente que contar con este tipo de figuras es muy importante en estos casos. Ellos intentarán ayudar a esos

compañeros que todavía no han vivido una experiencia parecida, gente como Joan Sastre, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad todavía de disputar este tipo de encuentros.

P Es de los pocos jugadores que aguanta de la pasada temporada. ¿Cree que si el Mallorca asciende a Segunda debe celebrarse?

R Por supuesto, de eso no tengo ninguna duda. Si siendo campeones debemos celebrarlo, imagínate logrando el ascenso. Hacer lo que hemos hecho hasta el momento no ha sido una tarea fácil, hemos tenido que trabajar mucho y ha sido una temporada muy larga. Si subimos a Segunda hay que celebrarlo.

P ¿Cómo llega a los play-off?

R La verdad es que en cada partido me encuentro mejor. En los dos últimos enfrentamientos me he sentido muy

bien y estoy seguro que llegaré en mi estado óptimo, como me conoció la gente antes de la lesión, creo que alcanzaré ese nivel, no tengo ninguna duda.

P Ha sido una temporada complicada para usted.

R Tan complicada como bonita. Al final un futbolista tiene que estar preparado para todo. He pasado momentos muy buenos y luego llegó la lesión y fue un momento complicado. Pero estaba convencido desde el principio que podría apurar la recuperación para llegar en mi mejor estado de forma a la fase final del campeonato. Así ha sido.

P ¿Cuál fue el momento más duro durante la recuperación?

R No quería ver los partidos, tan siquiera ver a los compañeros entrenar. Cuando los domingos iba al estadio a ver

los encuentros lo pasaba realmente mal, impotencia por no poder estar en el campo.

P En las últimas citas le hemos visto sobre el campo ejerciendo como delantero, cuando empezó la temporada como extremo, ¿dónde se siente más cómodo?

R El míster me dijo desde el primer momento que un buen jugador de Segunda B ha de ser capaz de jugar en todas las posiciones. Así que tuve claro desde un principio que me tendría que adaptar a las necesidades del equipo, siempre que sea en posiciones ofensivas.



P ¿Se ve capaz de aportar al equipo más cosas de las que ya da?

R Por supuesto, lo que pasa que tras atravesar una lesión, cuesta un poco coger confianza. Vengo de estar tres meses sin poder competir, pero creo que poco a poco voy a demostrar que estoy en mi mejor nivel.

P ¿Se disfruta más ganando en Segunda B que perdiendo en Segunda A?

R Siempre se disfruta ganando. Lo que vivimos el año pasado fue algo muy difícil. Nuestra intención y nuestro objetivo es arreglarlo esta temporada.

P ¿Le costó mucho tomar la decisión de quedarse esta temporada en el Mallorca?

R Mucho. Después de caer a Segunda B, mi único objetivo era volver a jugar en la Liga de Fútbol Profesional y, además, tenía alguna que otra oferta de equipos de Segunda. Mi objetivo era ese, pero hablé con el entrenador y con Maheta y me convencieron para que me quedara aquí y me convirtiera en un jugador importante para el club.

P ¿Entendió el enfado de la afición por el descenso?

R Lo entendí perfectamente. Hicimos unos fichajes para aspirar a subir a Primera y al final el equipo acabó descendiendo, fue una desilusión muy grande para todo el mundo. Yo aún tengo una espina clavada por todo lo que paso el año pasado, pero no tengo ninguna duda de que este año lo arreglaremos.

P ¿Dónde se ve la temporada que viene?

R Vistiendo los colores del Mallorca en Segunda División. No tengo ninguna duda. Y si subimos a Segunda División, volveremos a ascender, para llevar al Mallorca a Primera.