Un punto por el campeonato

El conjunto bermellón necesitaenSi lo consigue será el primer equipo de los ochenta que componen la división de bronce del fútbol español en alcanzar esta meta. Los rojillos afrontan hoy (12 horas / IB3 Tv) un complicado duelo en tierras catalanas, donde los locales todavía luchan por asegurar matemáticamente la permanencia.

Será el segundo 'match-ball' de la temporada para los de Vicente Moreno. Tras hacer los deberes el pasado domingo en Olot, el Mallorca dependía de los resultados que sacaran sus dos máximos perseguidores. El Elche empató en Paterna, resultado positivo para los intereses bermellones, pero el Villarreal B, que debía perder, rascó un empate en Badalona que dilató una jornada más el alirón mallorquinista.

Un solo punto es suficiente para lograr el segundo objetivo de la temporada fijado por la entidad bermellona (el primero se conquistó hace dos semanas al certificar el pase matemático al play-off por el ascenso). Hasta que el título no esté en el bolsillo, Vicente Moreno no quiere mirar más allá. El de Massanassa apostará en Sabadell por su once habitual, descartando posibles rotaciones de cara a las eliminatorias por el ascenso.

El preparador valenciano tiene ante sí la complicada misión de conseguir que el plantel llegue enchufado a los partidos decisivos de la temporada, evitando al mismo tiempo posibles lesiones o sanciones que imposibiliten a sus jugadores disputar los play-off. Ante el Sabadell, el valenciano tiene a su disposición a todos los futbolistas del plantel -convocó a toda la plantilla, incluido el lesionado Ferran Giner, para estar juntos en el caso de proclamarse campeón-. Regresan a la convocatoria los sancionados Álex López y Bonilla, quienes no pudieron ayudar al equipo el pasado domingo por su actuación en el duelo ante el Elche.

La principal duda de Vicente Moreno reside en la vuelta a la titularidad del delantero catalán. Su regreso al césped retrasaría la posición de Lago Junior a una de las bandas, por lo que todo apunta a que Álvaro Bustos regresaría al banquillo.

Por lo demás, el once está bastante claro para el preparador del Mallorca. Manolo Reina bajo los tres palos, con una defensa de cuatro formada por Joan Sastre, Xisco Campos, Raíllo y Bonilla. El doble pivote será para los ya habituales Salva Sevilla y Marc Pedraza, con Aridai jugando por una de las bandas y arriba el pichichi del equipo, Abdón Prats.

Por su parte, el Sabadell de Toni Seligrat se encuentra en una posición cómoda, con 45 puntos, y sin posibilidades de meterse en el grupo de los equipos que luchan por un puesto en los play-off de ascenso. El conjunto catalán recibe a los mallorquines tras lograr una importante victoria ante el Formentera. Los catalanes suman 21 empates en lo que va de temporada, siendo el único equipo de toda la Primera División, la Segunda y el resto de grupos de la Segunda B que colecciona tal cantidad de igualadas.