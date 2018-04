Moreno: "Certificar el primer puesto me hará el hombre más feliz del mundo"

"Si este fin de semana certificamos el liderato seré el hombre más feliz del mundo. Tener la posibilidad de quedar primero, en la categoría que sea, no es algo que te pase todos los días".quiere hacer los deberes lo antes posible, "luego ya habrá tiempo para gestionar la plantilla en los dos partidos que restarán", pero hasta que la primera posición no esté certificada, el técnico del Real Mallorca solo apuesta por un resultado: "la victoria".

"Cuando alguien sale a empatar, tienes todos los números de perder. Nosotros viajamos a Sabadell con la idea de sumar los tres puntos. Sabemos que tendremos un rival que no nos pondrá las cosas nada fáciles. Es un equipo muy incómodo al que que conocemos muy bien. Nosotros nos agarramos con todas las ganas del mundo en certificar el objetivo este fin de semana, si no fuera ganando, al menos puntuando", ha resaltado el preparador mallorquinista este mediodía.

Será la primera vez en muchas jornadas que Moreno podrá contar con toda la plantilla, a excepción de la ya conocida baja de Ferran Giner. "¡Bendito problema! Que tenga a todos los jugadores a mi disposición no puede ser nunca un problema para un entrenador. Sí es verdad que tendré mayor dificultad para hacer una convocatoria", ha resaltado.

Moreno no ha querido desvelar sus intenciones de cara al final de temporada, si este domingo se certifica el primer puesto. "Por ahora todo es hablar de hipótesis, mientras no tengamos certificado el primer puesto, no podemos pensar en cosas como la de dar descanso a jugadores. No descarto que el Villarreal pueda ganar las tres jornadas que quedan, por eso tenemos que acabar antes nuestro trabajo. Dependiendo de cómo se desarrolle el partido del domingo, ya empezaremos a trabajar en cómo gestionar las dos semana que quedarán por delante", ha señalado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El valenciano también ha resaltado la gran cantidad de empates que suma el Sabadell en lo que va de temporada, "un equipo al que es muy difícil ganar". "La cantidad de empates que lleva el Sabadell dictamina un poco su posición en la tabla. Estoy convencido también que, muchos de esos empates, podían haber acabado en victoria para ellos. Es un equipo que pierde muy poco, es muy difícil ganarles. Es verdad que el punto nos puede valer, pero como profesionales nuestra obligación es ir a por la victoria", ha zanjado.