El Mallorca quiere ser campeón a la primera

Cumplir el objetivo en La Nova Creu Alta. Será la primera vez en la temporada en la que el conjunto que entrena Moreno dependerá de sí mismo para asegurar la primera plaza, una circunstancia que, según Álvaro Bustos, no pueden dejar escapar

El Mallorca puede y quiere. Será la primera vez en la temporada en la que el conjunto que dirigedependerápara asegurar la, una circunstancia que, como aseguró ayeren rueda de prensa,

"Nuestro objetivo esta semana es ser campeones. Sabemos que nos vale un punto para conseguirlo, pero nuestra intención es sacar los tres y vamos a ir por la victoria sí o sí. A Sabadell vamos a ganar, no a puntuar", relató el jugador.

El Real Mallorca es el único líder de los cuatro grupos de Segunda B que tiene a tiro de piedra la posibilidad de cantar el alirón este próximo fin de semana, una posibilidad que el equipo se ha ganado jornada tras jornada. "A veces, cuando pasamos un bache complicado, la gente pensaba que íbamos a flaquear, pero ahí hemos estado. Hemos dado la cara y hemos logrado sacar una buena ventaja con respecto al resto de rivales. Todos saben que el Grupo III es muy complicado", resaltó el extremo izquierdo.

Bustos, quien aterrizó en la isla durante el pasado mercado invernal, se ha ganado la confianza de Vicente Moreno en las tres últimas jornadas. La vuelta de Álex López y Abdón Prats a la titularidad podría conducir al asturiano nuevamente a la suplencia, una circunstancia a la que el futbolista no teme: "La competencia es muy sana, es muy bonita, y siempre que tengas uno o dos jugadores al lado que luchen por el puesto, seguro que te hacen mejorar tanto futbolística como mentalmente. Yo estas últimas semanas me he encontrado bastante bien, cuando llegué me costó un poco arrancar, pero ahora llevo tres partidos seguidos siendo titular y me he sentido bastante cómodo".

Sobre los posibles rivales que podría encontrarse el equipo de cara a los play-off, Bustos tiene sus preferencias. "Tenemos primero que finiquitar esto, pero es evidente que siempre tienes un ojo puesto en el resto de grupos. Es curioso para mí porque dos de los líderes de los otros grupos pueden ser el Sporting B y el Mirandés, clubes donde he jugado, sería una sensación bonita jugar allí. En el equipo tenemos claro que todos los equipos van a ser complicados. Se tratará de una eliminatoria complicada, no tenemos ninguna duda", relató.

En lo que se refiere a las posibles rotaciones que podría hacer el técnico bermellón de cara a estos tres últimos partidos del campeonato liguero, Álvaro Bustos no quiso destapar las intenciones del técnico: "El míster no nos ha comentado nada sobre posibles rotaciones en estos últimos encuentros. Estamos entrenando para poder jugar, hay mucha competencia en el equipo y lo bueno que tenemos es que juegue quien juegue lo puede hacer bien. Si quedamos campeones y pensamos que los últimos partidos no valen para nada, vamos a llegar al play-off de una forma demasiado relajada".