Partido por el campeonato

. El primer escollo para lograrlo se presenta este mediodía en Son Moix. Los dedeben sumar los tres puntos ante un necesitado Olot y cruzar los dedos para que ele no gane en la Ciudad Deportiva del Valencia (12 horas) y elhinque la rodilla ante el Badalona (18 horas).

Para lograr el primer cometido Vicente Moreno no podrá contar con dos de sus habituales en el once rojillo. Bonilla cumple ciclo de tarjetas tras ver la quinta amarilla en el Martínez Valero y Álex López, por su parte, fue expulsado y tampoco podrá ayudar al equipo en la línea ofensiva. La baja del delantero catalán conduce a Abdón Prats a la titularidad. El de Artà ocupará el puesto que deja su compañero de faenas en la zona de ataque.

Por su parte, Salva Ruiz cuenta con una grandísima oportunidad de debutar en Son Moix. El valenciano ha dispuesto de pocos minutos desde su llegada en el mercado invernal y ante el Olot será la primera vez que podrá vestirse de corto ante su gente.

Hasta que el campeonato no esté asegurado, el técnico de Massanassa no hará muchas pruebas sobre el verde. Reina formará en la portería. Raíllo y Xisco Campos como centrales, a la izquierda jugará Salva Ruiz y a la derecha Joan Sastre, quien llega a tiempo para el partido tras sufrir unas molestias en el abductor.

En la sala de máquinas los de siempre. Salva Sevilla y Marc Pedraza jugarán flanqueados por Aridai y Álvaro Bustos. Lago Junior actuará de mediapunta, un paso por detrás de Abdón Prats.

Por lo que se refiere al Olot, décimo cuarto a solo dos puntos del descenso, Raúl Garrido no podrá contar con su portero titular, el mallorquín Xavi Ginard, quien cumple su segundo partido de sanción. Héctor Simón tampoco podrá formar parte del once al ver la quinta amarilla el pasado domingo ante el Formentera. Además, Alberto Toril, cedido por el conjunto rojillo el pasado mes de julio, no podrá disputar el encuentro por contar en su contrato con la 'cláusula del miedo' impuesta por los mallorquinistas. A estas bajas se suman las de Moha y Yeray por lesión.

Será la primera vez que el Olot visite Son Moix, convirtiéndise así en el duodécimo equipo catalán en hacerlo tras Barcelona, Barça B, Espanyol, Nàstic de Tarragona, Sabadell, Lleida, Girona, Peralada, Reus, Llagostera y Cornellà.